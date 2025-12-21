Trinidad, hermana de Eduardo Cruz-Coke, habla sobre triple homicidio de su familia y defiende su inocencia - Chilevisión

"Una investigación mal llevada siempre hace al inocente culpable", aseguró la mujer en una entrevista a dos meses del asesinato de su hermano y sus sobrinos en la comuna de La Reina.

Trinidad Cruz-Coke rompió el silencio a dos meses del asesinato de su hermano Eduardo Cruz-Coke y de sus dos sobrinos, ocurrido en la comuna de La Reina.

La mujer figura como imputada en la investigación que lleva el Ministerio Público por el triple homicidio, aunque hasta ahora no ha sido formalizada. En contraste, su esposo, Jorge Ugalde, permanece en prisión preventiva tras ser formalizado por el caso.

Ahora, Trinidad defendió su inocencia y la de su marido en una entrevista con Las Últimas Noticias, asegurando que "mi familia más que dividida está destruida".

"Éramos dos hermanos y dos sobrinos después de la muerte de mis padres. Compartíamos la vida. Los voy a extrañar hasta el día que me muera y voy a luchar incansablemente hasta encontrar la verdad", indicó la mujer.

En esa línea, Trinidad expresó que "para mí lo más importante es esta causa, más que defenderse de las falsas imputaciones de la Fiscalía, es encontrar al o los asesinos de mi hermano y sobrinos, y reencontrarme con mi esposo".

Por otro lado, aseguró que la Policía de Investigaciones ha omitido diligencias, indicando que "Eduardo fue acuchillado con dos cuchillos distintos, según la autopsia. Quisimos hacer una segunda autopsia, que nos fue negada".

"Estamos esperando los resultados de una nueva diligencia que apunta a identificar un grupo de personas que ingresaron a nuestro domicilio y a la persona que se bajó de un vehículo, frente a nuestro hogar, el día y hora que ocurrieron los hechos investigados", continuó.

La mujer concluyó expresando que: "Esto es algo terrible porque prueba una vez más que una investigación mal llevada siempre hace al inocente culpable".