 Trinidad, hermana de Eduardo Cruz-Coke, habla sobre triple homicidio de su familia y defiende su inocencia - Chilevisión
Minuto a minuto
“Hacen culpable a un inocente”: Trinidad Cruz-Coke rompe el silencio por triple homicidio en La Reina José Antonio Kast prepara segundo viaje internacional como presidente electo: Este es el nuevo destino VIDEO | Imágenes impactantes: Incendio afecta zona colindante a Terminal San Borja en Estación Central EXCLUSIVO | Tomás Vodanovic: “Espero que algún día un alcalde sea presidente de Chile” Sismo sacudió zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/12/2025 07:59

Trinidad, hermana de Eduardo Cruz-Coke, habla sobre triple homicidio de su familia y defiende su inocencia

"Una investigación mal llevada siempre hace al inocente culpable", aseguró la mujer en una entrevista a dos meses del asesinato de su hermano y sus sobrinos en la comuna de La Reina.

Publicado por Gabriela Valdés

Trinidad Cruz-Coke rompió el silencio a dos meses del asesinato de su hermano Eduardo Cruz-Coke y de sus dos sobrinos, ocurrido en la comuna de La Reina.

La mujer figura como imputada en la investigación que lleva el Ministerio Público por el triple homicidio, aunque hasta ahora no ha sido formalizada. En contraste, su esposo, Jorge Ugalde, permanece en prisión preventiva tras ser formalizado por el caso.

Ahora, Trinidad defendió su inocencia y la de su marido en una entrevista con Las Últimas Noticias, asegurando que "mi familia más que dividida está destruida".

"Éramos dos hermanos y dos sobrinos después de la muerte de mis padres. Compartíamos la vida. Los voy a extrañar hasta el día que me muera y voy a luchar incansablemente hasta encontrar la verdad", indicó la mujer.

En esa línea, Trinidad expresó que "para mí lo más importante es esta causa, más que defenderse de las falsas imputaciones de la Fiscalía, es encontrar al o los asesinos de mi hermano y sobrinos, y reencontrarme con mi esposo".

Por otro lado, aseguró que la Policía de Investigaciones ha omitido diligencias, indicando que "Eduardo fue acuchillado con dos cuchillos distintos, según la autopsia. Quisimos hacer una segunda autopsia, que nos fue negada".

"Estamos esperando los resultados de una nueva diligencia que apunta a identificar un grupo de personas que ingresaron a nuestro domicilio y a la persona que se bajó de un vehículo, frente a nuestro hogar, el día y hora que ocurrieron los hechos investigados", continuó.

La mujer concluyó expresando que: "Esto es algo terrible porque prueba una vez más que una investigación mal llevada siempre hace al inocente culpable".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Revisa con tu RUT si puedes obtenerlo

Lo último

Lo más visto

"Me voy a morir": Socorrista que participó en rescate de Daniela Sáez revela condiciones en las que estaba tras encontrarla

Chilevisión Noticias conversó con uno de los rescatistas que estuvo en la primera línea de un operativo que muchos consideran un milagro.

21/12/2025

Trinidad, hermana de Eduardo Cruz-Coke, habla sobre triple homicidio de su familia y defiende su inocencia

"Una investigación mal llevada siempre hace al inocente culpable", aseguró la mujer en una entrevista a dos meses del asesinato de su hermano y sus sobrinos en la comuna de La Reina.

21/12/2025

VIDEO | Luis Miguel es captado en Chile y protagoniza cercano momento junto a un niño

Este domingo se dio a conocer que Luis Miguel se encuentra de visita en Chile por motivos personales y de negocios.

21/12/2025

Aumenta la tensión: Trump no descarta una guerra contra Venezuela y Maduro responde con irónico mensaje

Desde EE.UU. aseguraron que continuarán con los bloqueos a buques petroleros y las operaciones militares en la zona irán en aumento.

21/12/2025