Angélica Castro se emocionó al recordar Eduardo Cruz-Coke en la Teletón 2025: “Entregaba todo su amor” - Chilevisión

Durante la Teletón 2025 se realizó un sentido homenaje a las figuras que fallecieron este año, entre ellos Eduardo Cruz-Coke, fotógrafo y extrabajador de la institución, quien fue asesinado junto a sus hijos (usuarios de Teletón), el pasado 18 de octubre en La Reina. En medio del tributo, Angélica Castro tomó la palabra para dedicarle un mensaje cargado de emoción, destacando su profesionalismo y calidad humana: "Eduardo no solamente era un gran camarógrafo, era un gran realizador, alguien que conocí por muchos años. Eduardo dejaba su corazón en cada una de esas historias... Entregaba todo su amor para que ese testimonio brillara. Pido un aplauso para nuestro amigo".