Defensa de Trinidad Cruz-Coke solicita que se le otorgue protección policial y alega inocencia de Ugalde - Chilevisión

La defensa hizo una solicitud formal a Fiscalía para "prevenir amenazas y atentados en contra de su vida o integridad física" contra la imputada.

Este martes, la defensa de Trinidad Cruz-Coke —una de las imputadas en el triple crimen de La Reina— hizo una importante petición a la Fiscalía y volvió a alegar la inocencia de Jorge Ugalde, otro presunto implicado en el caso.

Mediante una carta firmada por la defensa, el abogado Marcelo Castillo pidió al ente persecutor que otorgue protección policial a la mujer.

¿La razón? El equipo legal de Cruz-Coke buscaría "prevenir amenazas y atentados en contra de su vida o integridad física" contra la imputada.

Según detalló el firmante, esto iría en la línea de lo planteado por la defensa de que "el o los autores del crimen aún no están identificados".

A renglón seguido, el abogado señaló no saber si ya decretó alguna medida de protección policial a favor de Trinidad Cruz-Coke.

En otros de los puntos de la misiva, indican que la mujer "y su familia están convencidas de la inocencia de la única persona que ha sido formalizada en la causa", haciendo referencia a Jorge Ugalde.

Hacia el final, la defensa declara que "Trinidad Cruz-Coke y su familia ejercerán las acciones judiciales correspondientes cuando se determine de manera fehaciente la identidad de el o los autores de esos luctuosos hechos".