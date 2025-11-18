La nueva teoría que lanzó familiar por asesinato de Eduardo Cruz-Coke: Abogada de la exesposa respondió - Chilevisión

Marta Lagos dio a conocer su hipótesis del triple homicidio y dio a entender que la persona que saldría beneficiada sería la madre de los menores. La abogada contestó y volvió a apuntar a Jorge Ugalde.

Marta Lagos, analista política y prima Eduardo Cruz-Coke, fotógrafo asesinado junto a sus hijos en La Reina, compartió una particular teoría sobre el crimen y el autor de este.

La mujer estuvo en el podcast 32 minutos, donde manifestó sus dudas ante la hipótesis que trabaja la Fiscalía el triple homicidio y dejó entrever que la persona que saldría beneficiada sería la madre de los menores.

“Mi prima (Trinidad Cruz-Coke) volvió a su casa recién ahora que la autorizó la Fiscalía y pidió protección policial y se la negaron. Dios no quiera que le vaya a pasar algo a ella, porque entonces la responsabilidad cae en los que le negaron la protección policial”, sostuvo.

Cabe señal que actualmente Jorge Ugalde, esposo de Trinidad Cruz-Coke es el principal sospechoso del crimen y actualmente se encuentra cumpliendo prisión preventiva.

En cuanto al crimen, señaló que “nosotros estamos convencidos de que el asesino anda suelto. Las circunstancias son terriblemente complejas. Es muy distante de lo que ha salido en los medios de comunicación”.

“Para empezar, el motivo que se ha argumentado en la prensa, de que hay un motivo económico, cuando la que hereda es la exseñora que lleva 10 años divorciada, la madre de los niños es la que hereda”, argumentó.

Abogada de exesposa desmitió teoría

Trinidad Triviño, abogada de Carolina Grellet, exesposa de Eduardo Cruz-Coke, conversó en exclusiva con Contigo en la Mañana y se refirió a las polémicas declaraciones de la analista política, desechando su teoría.

“A Carolina esto le afectó profundamente. Ella perdió a sus dos hijos de una manera brutal, perdió al papá de sus hijos, con quien se ha dicho que se llevaba mal, y Eduardo prácticamente vivía en su casa últimamente. Ella le tenía una pieza, él iba a cuidar a sus hijos y compartía con ellos”, manifestó.

Respecto a las declaraciones de Lagos, expresó que “solo suman al dolor de Carolina. La Fiscalía ha hecho un trabajo excelente, excepcional, la PDI ha hecho un trabajo municosos y obviamente hay aspectos que falta investigar, pero la prueba que hoy existe en contra de Ugalde es absolutamente contundente, aquí no hay espacio para especulaciones”.

“Tenemos una escena del crimen clarísima, de los elementos que se utilizaron para cometer el delito. Son elementos que él no solo compró, sino que se encontró con sangre guardada en un mueble del imputado. Es imposible que él haya salido de su casa a la hora que él dice que salió sin ver a Eduardo en el patio de la casa”, insistió.