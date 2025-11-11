 “No le quiten su último deseo”: Cercanos a Eduardo Cruz-Coke piden que su cuerpo no sea entregado a su hermana - Chilevisión
11/11/2025 14:15

“No le quiten su último deseo”: Cercanos a Eduardo Cruz-Coke piden que su cuerpo no sea entregado a su hermana

A través de redes sociales, el círculo más cercano pide que el cuerpo del fotógrafo sea enterrado junto al de sus dos hijos.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, amigos y cercanos de Eduardo Cruz Coke, una de las víctimas del triple crimen de La Reina, publicaron una carta en la que hacen una dura denuncia en torno al caso.

A través de redes sociales, el círculo más cercano pide que el cuerpo del fotógrafo no sea entregado a Trinidad Cruz Coke, hermana de la víctima.

Cabe recordar que la mujer es una de las imputadas en la causa y es además pareja de Jorge Ugalde, principal sospechoso del crimen, quien hoy cumple prisión preventiva.

"Queremos manifestar públicamente nuestra extrema preocupación ante la información que indica que su cuerpo está siendo reclamado por su hermana Trinidad, con la intención de trasladarlo al mausoleo familiar y sin tener certezas de si será cremado", indica el comunicado.

La misiva explica que la víctima "manifestó siempre de forma clara y reiterada su deseo de ser sepultado junto a sus hijos".

En esa línea, indican que eso coincidiría con la postura de la madre de los niños y exesposa de Cruz Coke, quien "con angustia ve esta situación sin poder hacer legalmente nada".

"Si ya les arrebataron la vida, por favor, que no le quiten su último deseo de permanecer juntos", añade la carta.

Cercanos a Eduardo Cruz-Coke expresan preocupación y riesgos en investigación

El comunicado también señala que la preocupación crece ante la posibilidad de que, al ser retirado el cuerpo, este sea "cremado o sometido a cualquier proceso que implique la alteración de su estado".

Para los cercanos, esta parte de la denuncia toma especial relevancia, atendiendo a la "naturaleza de la investigación judicial en curso".

"Hacemos este llamado urgente. Eduardo se merece una despedida en un lugar digno, en el que él eligió, junto a la gente que lo quiso", cierra la misiva.

Mira acá la carta y el momento:

