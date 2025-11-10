“Siente temor”: Nueva pista del celular hallado en celda del sospechoso de los crímenes de La Reina - Chilevisión

El psicólogo se encuentra en una compleja situación luego de que se descubriera que al interior de su celda había un teléfono con cargador y chip, listos para su uso.

El pasado viernes, a cuatro días de su ingreso en Santiago 1, Gendarmería descubrió un celular al interior de la celda de Jorge Ugalde Parraguez, imputado por el crimen de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos de 17 años.

El hallazgo se realizó en medio de un allanamiento por parte del personal del centro penitenciario, una vez que se escucharon ruidos extraños provenientes de la celda y conductas extrañas entre los tres reclusos tras una inspección visual.

De acuerdo al comunicado de la instutición, “ante la situación descrita, los tres internos se negaron a entregar su versión de los hechos, manifestando explícitamente su decisión de no prestar atención”.

Ugalde "siente temor"

Según detalló Gendarmería, se encontró un celular de marca Samsung con su respectivo cargador color blanco y un chip operativo listo para utilizar al interior de la litera de Ugalde.

Sin embargo, hasta ahora, ninguno de los internos ha asumido la responsabilidad por el aparato, por lo que hay una investigación en curso para establecer lo ocurrido. Lo anterior es relevante porque, de acuerdo al reportaje del Contigo en la Mañana, aún no hay certeza de quién es el dueño del dispositivo móvil.

Si bien aún se desconoce las identidades de los compañeros de celda del único imputado por el triple crimen de La Reina, se sabe que se trata de dos sujetos acusados por abuso y violación de menor de 14 años.

A raíz de lo ocurrido, según relató el periodista Sergio Jara en el matinal Contigo en la Mañana, “Jorge Ugalde no lo pasa bien y siente temor, por eso le han puesto resguardo especial. Hace pocos días, más encima le encontraron un celular”.

Esto podría suponer un nuevo castigo y “y le harán otro proceso a Jorge Ugalde, porque es un delito tener un celular en la cárcel. Les suman años y les suman penas”.

En la misma línea, Julio César Rodríguez añadió que "en la celda de Ugalde había tres personas y el celular al parecer es de uno de ellos. Le ofrecieron una llamada, previo pago. O el mismo Ugalde solicitó la llamada".

Cabe recordar que Jorge Ugalde Parraguez fue formalizado por el delito de homicidio calificado con alevosía y premeditación conocida por la muerte del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus hijos de 17 años.