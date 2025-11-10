 “Siente temor”: Nueva pista del celular hallado en celda del sospechoso de los crímenes de La Reina - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Revive acá el último Debate Presidencial 2025 antes de las elecciones de noviembre Debate Presidencial 2025 | Revisa el evento COMPLETO aquí Rosa, beso y gracias en alemán: Matthei fue sorprendida por Kaiser en el Debate Debate Presidencial 2025 | Estos fueron los mensajes finales de los 8 aspirantes a La Moneda VIDEO | “Sin duda lo más malo fue…”: Jeannette Jara reveló su mayor crítica al gobierno del pdte. Boric
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/11/2025 19:54

“Siente temor”: Revelan pista clave por celular hallado en celda del detenido por los crímenes de La Reina

El psicólogo se encuentra en una compleja situación luego de que se descubriera que al interior de su celda había un teléfono con cargador y chip, listos para su uso.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El pasado viernes, a cuatro días de su ingreso en Santiago 1, Gendarmería descubrió un celular al interior de la celda de Jorge Ugalde Parraguez, imputado por el crimen de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos de 17 años.

El hallazgo se realizó en medio de un allanamiento por parte del personal del centro penitenciario, una vez que se escucharon ruidos extraños provenientes de la celda y conductas extrañas entre los tres reclusos tras una inspección visual. 

De acuerdo al comunicado de la instutición, “ante la situación descrita, los tres internos se negaron a entregar su versión de los hechos, manifestando explícitamente su decisión de no prestar atención”.

Ugalde "siente temor"

Según detalló Gendarmería, se encontró un celular de marca Samsung con su respectivo cargador color blanco y un chip operativo listo para utilizar al interior de la litera de Ugalde.

Sin embargo, hasta ahora, ninguno de los internos ha asumido la responsabilidad por el aparato, por lo que hay una investigación en curso para establecer lo ocurrido. Lo anterior es relevante porque, de acuerdo al reportaje del Contigo en la Mañana, aún no hay certeza de quién es el dueño del dispositivo móvil.

Si bien aún se desconoce las identidades de los compañeros de celda del único imputado por el triple crimen de La Reina, se sabe que se trata de dos sujetos acusados por abuso y violación de menor de 14 años.

A raíz de lo ocurrido, según relató el periodista Sergio Jara en el matinal Contigo en la Mañana, “Jorge Ugalde no lo pasa bien y siente temor, por eso le han puesto resguardo especial. Hace pocos días, más encima le encontraron un celular”.

Esto podría suponer un nuevo castigo y “y le harán otro proceso a Jorge Ugalde, porque es un delito tener un celular en la cárcel. Les suman años y les suman penas”.

En la misma línea, Julio César Rodríguez añadió que "en la celda de Ugalde había tres personas y el celular al parecer es de uno de ellos. Le ofrecieron una llamada, previo pago. O el mismo Ugalde solicitó la llamada".

Cabe recordar que Jorge Ugalde Parraguez fue formalizado por el delito de homicidio calificado con alevosía y premeditación conocida por la muerte del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus hijos de 17 años.

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Caso Julia Chuñil: Habla hijo investigado por la Fiscalía a un año de la desaparición

Lo último

Lo más visto

Rosa, beso y gracias en alemán: Matthei fue sorprendida por Kaiser en el Debate

Pasada la medianoche, Kaiser usó los primeros segundos de su intervención para hacer una pausa y dedicarle un mensaje a la abanderada de Chile Vamos con motivo de su cumpleaños.

11/11/2025

VIDEO | Así fue el momento en que MEO apodó “Chantisi” a Parisi en el Debate Presidencial

MEO se refirió al candidato del Partido de la Gente con un particular apodo mientras hablaban sobre la generación de recursos, inversión y crecimiento.

10/11/2025

“No quiero ser acusete…”: El detalle de Kast que Mayne-Nicholls no dejo pasar en el Debate Presidencial 2025

El candidato independiente tomó la palabra en medio del Debate Anatel para advertir a los moderadores de un error que surgió tras la intervención del aspirante a La Moneda del Partido Republicano.

10/11/2025

Confirman que cuerpo hallado en La Pintana es de Valentina Alarcón: Estaba en una casa no habitada

El hallazgo ocurrió en la parte trasera de una casa, ubicada en la calle Los Alcaldes de La Pintana. Según Fiscalía, el cuerpo de la víctima fue encontrado con graves indicios de violencia.

10/11/2025