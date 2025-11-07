Descubren que Jorge Ugalde escondía un celular en su celda: Lleva 4 días detenido - Chilevisión

El psicólogo se encuentra cumpliendo prisión preventiva por el crimen de su cuñado y sus dos sobrinos de 17 años. Según informó Gendarmería, el móvil se encontró en horas de la madrugada al interior del penal.

Este viernes se realizó un allanamiento preventivo al interior de la cárcel Santiago 1, en el que se encontró un celular al interior de la celda de Jorge Ugalde Parraguez, imputado por el crimen de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos de 17 años.

De acuerdo a lo que informó Gendarmería a través de un comunicado, el operativo se realizó durante la madrugada en el penal.

Durante el proceimiento, “personal del Centro de Detención Preventiva Santiago Uno, logró la incautación de un teléfono celular al interior de una celda, donde habitan 3 internos imputados, uno de ellos, investigado por un reciente caso de connotación pública”.

El registro fue realizado por parte de gendarmes de la unidad, quienes estaban efectuaban una ronda preventiva nocturna por dicho módulo.

El hallazgo del móvil fue denunciado al Ministerio Público de acuerdo a los protocolos vigentes, y de momento no se ha identificado al responsable del dispositivo.

“Gendarmería reafirma su compromiso con el orden y el control de los establecimientos penales de todo el país, realizando una labor constante y permanente para el hallazgo y retiro de cualquier elemento prohibido que pueda comprometer la seguridad del recinto”, agregaron desde la institución en el comunicado.

Triple crimen en La Reina

Jorge Ugalde Parraguez fue formalizado por el delito de homicidio calificado con alevosía y premeditación conocida por la muerte del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus hijos de 17 años.

El psicólogo es cuñado y tío de las víctimas y además es quien dio aviso a Carabineros del hallazgo de los cuerpo. Sin embargo, la investigación apuntó a él como el responsable de las muertes y quedó en prisión preventiva.

Ugalde fue detenido el lunes 3 de noviembre, por lo que al momento de hallazgo del celular llevaba solo 4 días en prisión.