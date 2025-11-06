 Revelan declaración de Trinidad Cruz-Coke donde explica lesiones de su esposo Jorge Ugalde - Chilevisión
06/11/2025 14:40

Revelan declaración de Trinidad Cruz-Coke donde explica lesiones de su esposo Jorge Ugalde

Cabe señalar que Ugalde, se encuentra en prisión preventiva tras ser detenido el pasado lunes y la hermana de la víctima es imputada en la investigación.

Este jueves se revelaron declaraciones de Trinidad Cruz-Coke, quien se encuentra en calidad de imputada en el triple crimen de La Reina, donde perdieron la vida su hermano Eduardo y sus sobrinos menores de edad. 

Cabe señalar que su esposo, Jorge Ugalde, se encuentra en prisión preventiva tras ser detenido el pasado lunes y el día siguiente ser formalizado. 

Ahora, en CHV Noticias se dieron a conocer extractos de la declaración de Trinidad, donde indicó ante la PDI que el día del crimen (sábado 18 de octubre) se dirigió a Pichilemu con una amiga Helga Moller Zunino y en la tarde recibió un llamado de Ugalde indicando que había encontrado a su hermano y sobrinos muertos. 

Respecto a la herida en el tabique nasal de su esposo, señaló: "Asumo a que se debe al cuidado del jardín, ya que estuvo colocando veneno para los ratones el cual instala en altura en árboles para que no los ingiera nuestro perro". 

Es materia de investigación un supuesto forcejeo entre Ugalde y la víctima, ya que también en el programa Contigo En La Mañana se indicó que el detenido presentaba heridas en sus manos y moretones en el cuerpo. 

