Primo de Eduardo Cruz-Coke se despide con sentido mensaje: “Amante incondicional de tus hijos” - Chilevisión

05/11/2025 19:29

Primo de Eduardo Cruz-Coke se despide con sentido mensaje: “Amante incondicional de tus hijos”

A través de Instagram, Carlos Cruz-Coke, concejal de Vitacura y primo del fotógrafo asesinado en La Reina, dedicó un mensaje tras el vuelco en la investigación.

Publicado por CHV Noticias

Gran conmoción ha generado el homicidio del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos de 17 años en la comuna de La Reina.

A través de Instagram, el concejal de Vitacura, Carlos Cruz-Coke, primo del hombre asesinado, publicó un sentido mensaje.

"A mi primo Eduardo, una de las personas más cariñosas y de mejor corazón que he conocido. Su calidad humana fue un regalo para todos los que tuvimos la suerte de conocerte", partió diciendo.

Carlos, quien es hermano del senador y actor Luciano Cruz-Coke, calificó a su primo como un "amante incondicional" de sus hijos.

"Vuela alto, primo querido. Tu luz nunca se apagará", cerró el concejal en la publicación.

Presunto autor del crimen quedó en prisión preventiva

Durante la tarde de este martes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago estableció la medida cautelar de prisión preventiva para Jorge Ugalde Parraguez, presunto autor del crimen.

El psicólogo fue formalizado por el delito de homicidio calificado con alevosía y premeditación conocida, además de las agravantes de cometer un delito contra menores de 18 años y actuar contra víctimas con afinidad familiar.

La investigación también apunta Trinidad Cruz-Coke, hermana del adulto asesinado y esposa de Ugalde, que se encuentra en calidad de imputada. Sin embargo, aún no se ha ordenado su detención.

