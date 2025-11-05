VIDEO | El motivo por el cual PDI llegó este miércoles a la casa donde se aloja Trinidad Cruz-Coke - Chilevisión

La Policía de Investigaciones llegó al domicilio de una amiga de Trinidad por una diligencia, donde no estuvieron más de 10 minutos en el lugar.

Cabe señalar que la mujer se encuentra imputada en el triple crimen de La Reina, donde las víctimas son su hermano Eduardo y sus sobrinos menores de edad, y su esposo, Jorge Ugalde, es por el momento el único detenido.

En el programa Contigo En La Mañana, la periodista Andrea Aristegui señaló que las funcionarias policiales llegaron a dicha casa para dejar a Trinidad una citación para presentarse ante la Brigada de Homicidios de la PDI para otra declaración.