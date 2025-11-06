Detenido presenta varias heridas: La declaración de Jorge Ugalde por compra de máscara y pistola de juguete - Chilevisión

En el matinal de Chilevisión se informó que el detenido presenta varias heridas, tanto en manos como en su cuerpo.

En el programa Contigo En La Mañana de Chilevisión se dieron a conocer las declaraciones de Jorge Ugalde Parraguez, único detenido y formalizado por el triple crimen de La Reina.

En la investigación aparte de Ugalde hay otras tres personas imputadas, su esposa Trinidad Cruz-Coke, hermana de la víctima, y un hombre y una mujer, quienes son los arrendatarios de la primera casa donde ocurrieron los hechos.

Cabe señalar que en el terreno ubicabo en calle La Cañada hay tres casas, en el primero vive una pareja arrendataria, en el segundo estaba Eduardo y en el tercero el matrimonio de Jorge Ugalde y Trinidad Cruz-Coke.

Errática declaración de Jorge Ugalde

Antes de mostrar en el matinal de Chilevisión los declaraciones del detenido, el periodista Sergio Jara indicó que el cuñado de la víctima "tiene varias heridas en la mano y también en el cuerpo. Tiene golpes, moretones en el cuerpo, lo que da cuenta de lucha y golpes. Él dice que no se acuerda de eso, salvo de una, que se cortó cocinando".

En su declaración ante la PDI Ugalde afirmó que solo había ido a comprar un encendedor al mall chino. Sin embargo, luego cuando personal policial le mostraron una foto de las imágenes de las cámaras comprando una máscara y una pistola de jueguete, afirmó.

"Por otra parte debo indicar que la PDI previamente me consultó que había comprado en el mall chino y yo aseguré que solo fue un encendedor. No obstante, posteriormente me exhibieron una fotografía de las cámaras donde aparezco comprando una pistola negra a balines y no un encendedor, lo cual efectivamente compré, pero no recordaba", señaló.

Sobre la máscara de gorila que fue encontrada en su habitación, indicó: "También la compré para mi nieto, para que usara en Halloween. Yo esa pistola la saqué de su envoltorio para revisarla y la dejé en mi dormitorio, en un mueble ubicado en una esquina al lado del escritorio junto a la máscara que también compré ese mismo día".