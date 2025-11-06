 “Psicopatía del área de la perversidad”: El inquietante perfil del imputado por el triple asesinato en La Reina - Chilevisión
“Psicopatía del área de perversidad”: ExPDI analizó perfil de imputado por triple homicidio en La Reina Revelan declaración de Trinidad Cruz-Coke donde explica lesiones de su esposo Jorge Ugalde PDI ya realizó diligencias: Surge testigo clave en triple crimen de La Reina “Pone las manos al fuego por él”: Alcalde de Isla de Maipo revela conversación con exesposa de Eduardo Cruz-Coke Jeannette Jara: “Lo más probable es que suspenda o renuncie” a la militancia del PC si es presidenta
06/11/2025 15:54

“Psicopatía del área de perversidad”: ExPDI analizó perfil de imputado por triple homicidio en La Reina

El prefecto (r) Mauricio Soto, exjefe de Equipo Táctico de la PDI, revisó los registros clave de la investigación. "Un llamado frívolo, no emite ninguna emoción", afirmó.

Expertos analizaron el perfil de Jorge Ugalde, presunto autor del homicidio del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos de 17 años, ocurrido el 18 de octubre en La Reina.

En las últimas horas se dieron a conocer registros clave en la investigación, como el llamado que hizo Ugalde al 133 y el momento en que recibió a Carabineros en el domicilio.

"Buenas tardes... En mi casa encontré a tres personas muertas, hay un crimen", comunicó el psicólogo con total tranquilidad. Del mismo modo, también llamó la atención su actitud ante la llegada de los funcionarios policiales.

En conversación con CHV Noticias, el prefecto (r) Mauricio Soto, exjefe de Equipo Táctico de la PDI, calificó esto como "un llamado frívolo, no emite ninguna emoción".

"Estamos en presencia de lo que se denomina una persona que tiene una psicopatía del área de perversidad, una persona perversa. Eso está documentado", agregó sobre Jorge Ugalde.

Asimismo, sostuvo que el imputado por el crimen de Eduardo y sus dos hijos "evidentemente, tiene narcisismo y disociada la realidad. Pero no estamos hablando de una persona que tiene rasgos psicóticos".

Presunto autor del crimen quedó en prisión preventiva

Durante la tarde de este martes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago estableció la medida cautelar de prisión preventiva para Jorge Ugalde Parraguez, presunto autor del crimen.

El psicólogo fue formalizado por el delito de homicidio calificado con alevosía y premeditación conocida, además de las agravantes de cometer un delito contra menores de 18 años y actuar contra víctimas con afinidad familiar.

La investigación también apunta Trinidad Cruz-Coke, hermana del adulto asesinado y esposa de Ugalde, que se encuentra en calidad de imputada. Sin embargo, aún no se ha ordenado su detención.

