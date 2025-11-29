Quién fue Eduardo Cruz-Coke, el extrabajador de la Teletón que fue asesinado junto a sus hijos - Chilevisión

El pasado 18 de octubre el fotógrafo fue asesinado junto a sus hijos de 17 años en la comuna de La Reina. Actualmente, Jorge Ugalde, cuñado de la víctima, es el principal sospechoso del crimen.

Durante la Teletón 2025 se llevó a cabo un homenaje a las figuras que partieron este año, dentro de los cuales se encontraba el fotógrafo Eduardo Cruz-Coke, quien fue asesinado junto a sus dos hijos el pasado 18 de octubre en La Reina.

En un inicio, el Ministerio Público investigaba el caso como un parricidio con posterior suicidio. Sin embargo, luego se confirmó que se trató de un homicidio calificado.

Actualmente, Jorge Ugalde, cuñado de la víctima, es el principal sospechoso del crimen y se encuentra cumpliendo prisión preventiva.

