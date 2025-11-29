 Quién fue Eduardo Cruz-Coke, el extrabajador de la Teletón que fue asesinado junto a sus hijos - Chilevisión
29/11/2025 15:32

Quién fue Eduardo Cruz-Coke, el extrabajador de la Teletón que fue asesinado junto a sus hijos

El pasado 18 de octubre el fotógrafo fue asesinado junto a sus hijos de 17 años en la comuna de La Reina. Actualmente, Jorge Ugalde, cuñado de la víctima, es el principal sospechoso del crimen.

Publicado por Gabriela Valdés

Durante la Teletón 2025 se llevó a cabo un homenaje a las figuras que partieron este año, dentro de los cuales se encontraba el fotógrafo Eduardo Cruz-Coke, quien fue asesinado junto a sus dos hijos el pasado 18 de octubre en La Reina.

En un inicio, el Ministerio Público investigaba el caso como un parricidio con posterior suicidio. Sin embargo, luego se confirmó que se trató de un homicidio calificado

Actualmente, Jorge Ugalde, cuñado de la víctima, es el principal sospechoso del crimen y se encuentra cumpliendo prisión preventiva.

Quién era Eduardo Cruz-Coke, el fotógrafo de la Teletón asesinado en La Reina

Eduardo Cruz-Coke, de 62 años, se desempeñaba como fotógrafo y durante largo tiempo trabajó en la Teletón, fundación que destacó públicamente su labor mediante una declaración oficial.

La institución indicó que Eduardo "fue un gran profesional que, con su talento, dedicación y generosidad, contribuyó a dar vida a muchas de las historias que compartimos en el programa Teletón".

"Su vínculo con nosotros y con este trabajo se mantenía hasta la actualidad, desempeñándose como camarógrafo cuando era requerido", aseguraron. 

Mientras que sus dos hijos gemelos habrían sido usuarios de la Teletón.

