Fuego sigue amenazando zonas pobladas: Llaman a evacuar sectores de Hualqui, Concepción y Laja - Chilevisión

18/01/2026 13:47

Fuego sigue amenazando zonas pobladas: Llaman a evacuar sectores de Hualqui, Concepción y Laja

Se estableció toque de queda para tres comunas del Biobío.

Publicado por CHV Noticias

La emergencia por incendios forestales continúa agravándose en la zona sur del país, con el fuego amenazando sectores poblados de la Región del Biobío y Ñuble, obligando a reforzar evacuaciones preventivas.

Esta situación se desarrolla en un contexto de estado de excepción constitucional de catástrofe decretado para ambas regiones.

De acuerdo con el último balance, la tragedia ya deja 16 víctimas fatales, además de miles de personas evacuadas y extensas zonas afectadas por las llamas. 

Las comunas con toque de queda vigente son:

📍 Lirquén: desde 19:00 a 06:00 horas
📍 Penco, Nacimiento y Laja: desde 20:00 a 06:00 horas

En las últimas horas, Senapred solicitó las siguientes evacuaciones:

  • Sector El Petril KM 8, comuna de Hualqui, Biobío.
  • Sector Pichaco, en la comuna de Hualqui, Biobío.
  • Sector Las Nieves en la comuna de Trehuaco, Ñuble.
  • Sector Libuy en la comuna de Bulnes, Ñuble.
  • Sector Las Pataguas y El Petril, en Concepción, Biobío.
  • Sectores Diuquín, Mirador, Chorrillos, La Rinconada y Cerrillos, en Laja, Biobío.

🔴 EN VIVO | Estado de Catástrofe en Ñuble y Biobío por incendios forestales: 50 mil personas evacuadas

