Había historial de violencia: Decretan 20 años de cárcel para jinete que mató a su pareja en San Vicente de Tagua Tagua - Chilevisión

A 20 años de cárcel fue condenado el jinete que asesinó a su pareja y la enterró en el predio que compartían en la ciudad de San Vicente de Tagua Tagua, ubicada en la región del Libertador General Bernardo O'Higgins. El Ministerio Público logró acreditar no solo este delito, sino un largo historial de violencia del imputado, quien ocultó el crimen durante más de un año y medio: "Fue violento con todas las personas que lo rodearon", señaló la fiscal jefe de San Vicente de Tagua Tagua, Lorena Morales.