06/02/2026 21:58

Festival Vibra Fest de Parral 2026: Mira acá la transmisión en vivo del evento

Chilevisión, el canal de los festivales, lo hizo de nuevo y trae por primera vez en señal abierta el Festival Vibra Fest de Parral 2026. Acá puedes ver en vivo la transmisión.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes 6 y sábado 7 de febrero, Chilevisión se encargará de transmitir en vivo el Festival Vibra Fest de Parral 2026, el cual se desarrollará en el Estadio Nelson Valenzuela Rojas, ubicado en la misma comuna, región del Maule.

Durante la primera jornada del evento se presentará Francisca Valenzuela, Che Copete y Tomo Como Rey, mientras que en la segunda fecha estará Memo Bunke, Movimiento Original y La Noche.

¿Dónde y cómo puedo ver el Festival Vibra Fest de Parral 2026?

Julio César Rodríguez y Daniela Muñoz estarán a cargo de animar este evento gratuito, cultural y familiar que comenzará a las 22:00 horas, después de CHV Noticias.

Finalmente, el Festival Vibra Fest de Parral 2026 se transmitirá en señal abierta por Chilevisión y también podrás verlo completamente gratis de manera digital y en vivo a través de nuestra señal online y la app MiCHV.

También puedes hacer click ACÁ y ver el festival:

Publicidad

