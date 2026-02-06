 ¿Indirecta a sus ex parejas? Polémica publicación de la actual pareja de Marcelo Ríos encendió rumores de infidelidad - Chilevisión
06/02/2026 22:06

¿Indirecta a sus ex parejas? Polémica publicación de la actual pareja de Marcelo Ríos encendió rumores de infidelidad

Tamara Cornejo aseguró que hay "más de 20 años de miradas, mensajes y besos a escondidas", lo que encendió las alarmas.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, Adriana Barrientos expuso una polémica publicación que estaría en el perfil de Instagram de Tamara Cornejo, la actual pareja de Marcelo "Chino" Ríos, la cual encendió las alarmas por una posible infidelidad.

Recordemos que la experta en marketing tiene sus redes sociales con configuración privada; sin embargo, Adriana habría recopilado las capturas de pantalla de un posteo que sería el primero que dedicó Tamara para confirmar su romance con el Chino Ríos.

¿Qué dice la publicación de Tamara Cornejo?

"Tamara Cornejo le pide al Chino Ríos en el fondo como contención y protección; tiene miedo de salir ella, (...) siendo una persona de superbajo perfil, de salir al baile en este tema", señaló Adriana Barrientos en Zona de Estrellas.

Esto, a raíz de la polémica entre Chino Ríos y Paula Pavic, donde esta última aseguró que ingresaría a un reality show y el extenista habría amenazado con perjudicar esta oportunidad laboral, argumentando que Pavic podía exponer detalles íntimos de su vida.

Luego, Adriana Barrientos reveló una polémica publicación que Tamara Cornejo habría hecho en su cuenta de Instagram, la cual señala: "¿Qué es el tiempo? ¿Este pasa o se detiene? No sabría cómo explicar en palabras lo nuestro, la verdad, y no pienso discutirlo con nadie".

En esa misma línea, menciona: "Recuerdo tantos momentos lindos y, a la vez, tan cotidianos que solo tú y yo sabemos el verdadero significado. Mirarte horas jugar tenis y entrenar junto a mi papá; tus risas, tus rabias, tus chistes, tu humor negro, tus tonteras, ¡tu todo! Tú, Marcelo, ¡tú!".

"No sabes cuánto esperé esto y hoy parece un sueño que estemos por fin juntos, del cual no quiero despertar nunca. Más de 20 años de miradas, mensajes y besos a escondidas, para hoy por fin poder estar juntos de verdad y no esconder nuestro amor. Solo espero poder recuperar el tiempo perdido a tu lado", indica el escrito.

Esta parte generó una ola de rumores debido a la posibilidad de que hayan existido infidelidades por parte de Ríos a otras de sus parejas que ha tenido a lo largo de estos últimos 20 años.

Finalmente, Cornejo expuso: "De solo pensar que, de ahora en adelante, mis días son contigo, me explota el corazón de tanto amor. ¡Que lo nuestro sea infinito! Te amo, mi amor. Tu chinita".

