¿Quién es Tamara Cornejo? La nueva conquista de Chino Ríos tras fugaz relación con influencer - Chilevisión

29/01/2026 08:45

¿Quién es Tamara Cornejo? La nueva conquista de Chino Ríos tras fugaz relación con influencer

El extenista confirmó que está en una nueva relación amorosa, a sólo semanas de su término con Vanessa Bourgeois. "Está muy feliz, se conocen desde que eran niños", revelaron.

Publicado por CHV Noticias

Marcelo "Chino" Ríos sorprendió este miércoles al confirmar que inició una nueva relación sentimental, a pocas semanas de su quiebre con Vanessa Bourgeois.

Según reveló Ríos al periodista Hugo Valencia, su pareja actual es la periodista Tamara Cornejo, hija del legendario extenista Patricio Cornejo.

"Es una relación que habría comenzado hace menos de un mes", destapó Valencia en el programa Zona de Estrellas.

Además, precisó: "Quiere dejar absolutamente claro que no fue paralela a la relación que él mantuvo con la nutricionista (Vanessa); está muy feliz, se conocen desde que eran niños".

¿Quién es Tamara Cornejo, la nueva pareja de Chino Ríos?

Tamara Cornejo es hija del extenista Pato Cornejo y Lupita Muñoz. Es periodista de profesión, especializada en el área de marketing digital.

A lo largo de su carrera profesional, Cornejo ha trabajado en el desarrollo de campañas digitales, estrategia de ventas y planificación de negocios para diversas empresas.

Según una entrevista a su padre en 2025, Tamara también fue clave para motivar al retirado deportista a recuperar la administración de su club fundado hace 30 años.

También ha sido vocera de la familia en momentos delicados, como el accidente de tránsito que sufrió su hermano en 2020.

La comunicadora tiene una cuenta de Instagram privada, en la que tiene poco más de mil seguidores, entre ellos el reconocido extenista Nicolás Massú.

