EN VIVO | Caso Muñeca Bielorrusa: Sigue acá el tercer día de formalización de Ángela Vivanco - Chilevisión

29/01/2026 10:47

EN VIVO | Caso Muñeca Bielorrusa: Sigue acá el tercer día de formalización de Ángela Vivanco

Este jueves continúa la audiencia de formalización de la exministra de la Corte Suprema, a quien se le busca imputar los delitos de cohecho y lavado de activos.

La formalización de Ángela Vivanco continúa este jueves en vivo. La exmagistrada fue detenida el pasado domingo por su presunta participación en el Caso Muñeca Bielorrusa, por la que se le busca imputar los delitos de coecho y lavados de activos.

El lunes inició la audiencia en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, donde Físcalía pidió que se le aplique prisión preventiva la exjueza.  

En esta posible penúltima jornada se espera que la investigación avance, para anunciar la resolución de medidas cautelares el viernes 30 de enero con el fin de la audiencia.

Sigue aquí la transmisión en vivo de la formalización de Ángela Vivanco:

