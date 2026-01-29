 “Tanta maldad, tan macabro”: Crimen de adolescente a manos de expareja conmociona a Argentina - Chilevisión
29/01/2026 12:20

“Tanta maldad, tan macabro”: Crimen de adolescente a manos de expareja conmociona a Argentina

El joven de 15 años fue encontrado sin vida con 23 puñaladas en su cuerpo, luego de viajar a un encuentro con su expareja, quien es la principal sospechosa del crimen con tan solo 16 años.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Un brutal crimen conmocionó a Argentina tras el homicidio de un adolescente de 15 años, quien fue asesinado de 23 puñaladas y los principales sospechosos son otros menores de 14 y 16 años, entre ellos su expareja.

El hecho ocurrió en la ciudad de Santa Fe, en donde la víctima identificada como Jeremías Monzón desapareció el pasado 18 de diciembre.

Cuatro días después fue encontrado sin vida en un puente cercano a la localidad de Santo Tomé.

La principal sospechosa de la policía apunta a la expareja de Monzón, de 16 años, con quien se iba a juntar el mismo 18 de diciembre. Por esto viajó desde Santo Tomé a Santa Fe para encontrarse con ella.

La acusada fue encontrada y detenida el 23 de diciembre, un día después del hallazgo del cuerpo de Jeremías Monzón. Por el caso también fueron imputados otros dos adolescentes de 14 años.

Otro hecho que causó gran impacto en el país vecino fue que los adolescentes grabaron un video del homicidio. En el registro, que luego fue difundido por Whatsapp, se observa a los atacantes dentro de un depósito abandonado frente al Estadio de Colón (Santa Fe), amenazando, insultando y apuñalando a la víctima hasta su muerte.

Adolescente fue emboscado por expareja 

A un mes del homicidio y mientras avanza la investigación, la madre de Jeremías Monzón rompió el silencio en conversación con el medio C5N, donde dio detalles que cómo se enteró del fatal ataque a su hijo.

“Es terrible, nunca imaginé algo así. Uno muchas veces piensa que algo malo le puede pasar, pero nunca un nivel de tanta maldad, tan macabro, tan perverso”, lamentó. 

Por otra parte, la mujer identificada como Romina declaró que fue tal la agresión que le costó reconocerlo en la morgue. 

Era tal el daño que le hicieron que no podíamos reconocerlo. Aún así tenía la esperanza de que esté vivo. El martes tenerlo en casa de velatorios hizo que todo esto sea real. Ver a los amiguitos de él cargando el ataúd, no llegás a imaginar nada de todo esto”, declaró. 

