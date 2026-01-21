Detienen a hijo de “Guatón Mutema” en Argentina: Se le acusa de participar en secuestro a familiares de banda rival - Chilevisión

El cantante urbano Dehilan fue detenido por la Interpol en Argentina. Su verdadero nombre es Joan Acevedo y es hijo del narcotraficante "Guatón Mutema", quien fue asesinado el año pasado en la Villa Pucará en la comuna de Quilicura como venganza por un secuestro realizado a familiares del líder de otro grupo criminal. Justamente, "Dehilan" era buscado en nuestro país porque se le acusa de ser parte de la banda que cometió ese delito en que solicitaron más de 500 millones de pesos para liberar a sus víctimas.