De Quilicura a Puente Alto: El error garrafal que hizo caer a los asesinos del “Guatón Mutema” - Chilevisión

02/09/2025 08:38

De Quilicura a Puente Alto: El error garrafal que hizo caer a los asesinos del “Guatón Mutema”

Por este crimen hay cinco personas detenidas, donde cuatro son de nacionalidad venezolana y el otro colombiano. 

En abril fue asesinado a balazos, Carlos Acevedo, más conocido como "Guatón Mutema", considerado como uno de los narcotraficantes más peligrosos de la zona norte de Santiago. Su funeral obligó a suspender las clases en dos colegios en Villa Pucará, en Quilicura.

La hipótesis del asesinato sería un sicariato, que habría sido encargado por otro narcotraficante de esa misma comuna. La Fiscalía tiene antecedentes de que el asesinato pudo haber sido ejecutado por miembros del Tren de Aragua.

Así cayeron los asesinos del "Guatón Mutema"

Tras el crimen, los investigadores reconstruyeron el recorrido de los homicidas, quienes huyeron desde Quilicura hasta Puente Alto.

Sin embargo, cometieron un grave error, ya que las policías encontraron por redes sociales el auto, un Renaut Symbol año 2018, ya que lo tenían llamativamente a la venta a solo $2.200.000.

"Este vehículo estaba a un precio menor y se notaba que estaba siendo vendido apresuradamente y fue una pista muy certera", dijo Pablo Sabaj de Fiscalía Análisis Criminal Centro Norte. 

Ahí se allanó un domicilio y se concretaron los arrestos, donde entre los detenidos está el autor material del crimen, quien estaba al momento de la detención con la pistola, donde ya se confirmó que desde esa arma salieron los disparos, agregó Sabaj. 

