Una patente adulterada: Así cayó el último detenido por secuestro de empresario en Quilicura - Chilevisión

Corte de Apelaciones ordena a Natalia Valdebenito abstenerse de hacer rutinas sobre tragedia en mina El Teniente Ejército desvincula a los tres cabos que fueron sorprendidos con más de 11 kilos de marihuana INE publica nuevas cifras de desempleo: Desocupación presenta leve mejora y la informalidad se mantiene alta Proyecto de Ley que afectaba solo al pdte. Boric avanza en el Congreso con importante cambio
29/08/2025 12:34

Una patente adulterada: Así cayó el último detenido por secuestro de empresario en Quilicura

Se trata de un ciudadano venezolano y con condición irregular en el país, quien cuenta con antecedentes penales y orden expulsión del país desde junio del año pasado.

Personal del OS9 de Carabineros, en coordinación con peritos del Departamento Labocar, concretaron una nueva detención por el caso del secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani en la comuna de Quilicura ocurrido a principios de agosto. Con esto, ya son 11 las personas imputadas. 

Según manifestó Carabineros, se trata de un ciudadano venezolano de 29 años y con condición irregular en el país. Además, el hombre mantiene antecedentes penales por robo y porte de armas en 2024, motivo por el cual se había solicitado su expulsión del país en junio pasado.

El hombre fue sorprendido mientras conducía un vehículo, marca Toyota Rav4 año 2024, el cual era manipulado con una copia de llave no original. Tras la verificación, se acreditó que el automóvil mantenía encargo por robo y las placas patentes adulteradas.

Detenido trabajaba como conductor de aplicaciones

Desde Carabineros se agregó que el hombre trabajaba como conductor de aplicaciones de transporte utilizando una identidad falsa para registrarse en las plataformas.

El secuestro del empresario ocurrió el 7 de agosto cuando se dirigía a su trabajo. Ahí  fue interceptado en las afueras de su empresa por un grupo de personas.

Luego de que lo abordaron, los antisociales lo subieron a un vehículo y lo dejaron retenido en un inmueble en la comuna de La Pintana para luego pedir un millonario rescate y ser liberado. 

