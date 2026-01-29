 “La vi y al tiro...”: José Antonio Raffo desclasificó los inicios de su romance con Lux Pascal - Chilevisión
Minuto a minuto
Hasta 10mm y con patrones blancos: Así puedes identificar al Aedes aegypti, mosquito hallado en el Aeropuerto Ahora | Minsal confirma hallazgo de mosquito Aedes aegypti en Santiago: Trasmite dengue, fiebre amarilla y zika Joven músico de Lirquén pide ayuda tras perder sus intrumentos en iglesia que se quemó en incendio forestal Gran socavón producto de las lluvias obliga al cierre de ruta internacional que une a Arica con Bolivia Martín de los Santos volverá a Chile: Corte Suprema de Brasil autorizó su extradición
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/01/2026 10:57

“La vi y al tiro...”: José Antonio Raffo desclasificó los inicios de su romance con Lux Pascal

A pesar de la distancia física, el actor también explicó la fórmula para mantener su relación con la actriz por casi 15 años.

Publicado por Cristóbal Galleguillos

El actor José Antonio Raffo contó la fórmula para mantener su relación a distancia con la actriz Lux Pascal, con quien llevan más de 15 años como pareja.

En entrevista con el podcast Hopecast, Raffo recordó cómo inició su historia de amor con Pascal en la escuela de teatro.

“Yo entré a la escuela y me enamoré de ella al toque. Yo tenía 19 años recién cumplidos, y la Lux 18. Éramos unos pendejos. Así que no entendíamos ninguna hueá. Entramos en marzo y yo en abril ya estaba pidiendo pololeo”, señaló.

Asimismo, el intérprete indicó que el flechazo ocurrió un mes antes de entrar a la escuela, durante un "asado de bienvenida" en el cerro San Cristóbal. “Ahí yo la vi y al tiro me gustó. Como que algo pasó entre nosotros”, expresó.

José Antonio Raffo y la distancia con Lux Pascal

Actualmente, Lux Pascal vive en Nueva York, Estados Unidos, donde está desarrollando una prometedora carrera. Pese a la distancia, Raffo sostiene que su relación ya parece un matrimonio.

“Sé que soy joven, pero en mi experiencia en pareja ha sido un largo matrimonio”, confesó.

Consultado sobre cómo sobrellevar su actual distanciamiento físico, el actor afirmó que la clave está en la madurez y la confianza.

“Tiene que ver en un 100% con la historia que nosotros tenemos, la relación que hemos formado, la profundidad de la fraternidad que tenemos, la pureza de la confianza”, declaró.

A mí lo único que me importa es que la quiero. Estoy comprometido con que si te dejo de querer, te lo voy a decir, y confío además en que al revés es igual”, cerró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Inició pago de beneficios de reforma de pensiones y nuevo monto de la PGU: Revisa si lo obtienes

Lo último

Lo más visto

No solo testimonios: Las nuevas pruebas que complicarían a hijo de Julia Chuñil

El periodista Sergio Jara mostró en Contigo en la Mañana pasajes inéditos de la carpeta investigativa del caso. Dos imágenes obtenidas por Fiscalía probarían incongruencias en el relato de Javier Troncoso Chuñil.

29/01/2026

“Tanta maldad, tan macabro”: Crimen de adolescente a manos de expareja conmociona a Argentina

El joven de 15 años fue encontrado sin vida con 23 puñaladas en su cuerpo, luego de viajar a un encuentro con su expareja, quien es la principal sospechosa del crimen con tan solo 16 años.

29/01/2026

“Son procesos de choreza”: La última publicación de La Jenny antes de ser capturada por estafa a actriz

Jenny Ramos mostraba en redes sociales los detalles de su vida y los lujos que tenía gracias a los ilícitos que cometía la banda que lideraba. Fue detenida por la estafa a Amparo Noguera.

29/01/2026

Inició pago de beneficios de reforma de pensiones y nuevo monto de la PGU: Revisa si lo obtienes

Además del monto reajustado de las pensiones, puedes conocer si recibirás el Beneficio por Años Cotizados y, si eres mujer, la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida.

29/01/2026