“La vi y al tiro...”: José Antonio Raffo desclasificó los inicios de su romance con Lux Pascal - Chilevisión

A pesar de la distancia física, el actor también explicó la fórmula para mantener su relación con la actriz por casi 15 años.

El actor José Antonio Raffo contó la fórmula para mantener su relación a distancia con la actriz Lux Pascal, con quien llevan más de 15 años como pareja.

En entrevista con el podcast Hopecast, Raffo recordó cómo inició su historia de amor con Pascal en la escuela de teatro.

“Yo entré a la escuela y me enamoré de ella al toque. Yo tenía 19 años recién cumplidos, y la Lux 18. Éramos unos pendejos. Así que no entendíamos ninguna hueá. Entramos en marzo y yo en abril ya estaba pidiendo pololeo”, señaló.

Asimismo, el intérprete indicó que el flechazo ocurrió un mes antes de entrar a la escuela, durante un "asado de bienvenida" en el cerro San Cristóbal. “Ahí yo la vi y al tiro me gustó. Como que algo pasó entre nosotros”, expresó.

José Antonio Raffo y la distancia con Lux Pascal

Actualmente, Lux Pascal vive en Nueva York, Estados Unidos, donde está desarrollando una prometedora carrera. Pese a la distancia, Raffo sostiene que su relación ya parece un matrimonio.

“Sé que soy joven, pero en mi experiencia en pareja ha sido un largo matrimonio”, confesó.

Consultado sobre cómo sobrellevar su actual distanciamiento físico, el actor afirmó que la clave está en la madurez y la confianza.

“Tiene que ver en un 100% con la historia que nosotros tenemos, la relación que hemos formado, la profundidad de la fraternidad que tenemos, la pureza de la confianza”, declaró.

“A mí lo único que me importa es que la quiero. Estoy comprometido con que si te dejo de querer, te lo voy a decir, y confío además en que al revés es igual”, cerró.