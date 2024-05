¡Igualitas! Pedro Pascal sorprendió al mostrar parecido físico entre su madre y hermana - Chilevisión

A través de Instagram, el actor Pedro Pascal publicó una serie de fotos en el marco del Día de la Madre. En una de ellas, resaltó el parecido físico entre su mamá y su hermana Lux.

En el marco del Día de la Madre, el actor Pedro Pascal enterneció a sus seguidores al recordar a su fallecida madre Verónica. Además, comparó el increíble parecido con su hermana Lux.

A través de su cuenta de Instagram, Pedro subió una serie de fotografías de su progenitora y también de su hermana, la exitosa productora Javiera Balmaceda.

Asimismo, el protagonista de The Last of Us sorprendió al resaltar la similitud física entre su madre y Lux Pascal.

"Igualita a tu hermana", "qué hermosura de foto", "Lux es su gemela", "ella estaría tan orgullosa de ti" y "besos al cielo y abrazo a tu corazón", fueron parte de las reacciones de los usuarios.

Lux Pascal también recordó a su madre

Por su parte, la actriz Lux Pascal también compartió una antigua postal de su madre, quien falleció en el año 2000.

Como era de esperarse, los cibernautas desbordaron la bandeja de comentarios destacando el increíble parecido con Verónica. "Qué impresionante,", "un verdadero ángel" y "eres su copia, definitivamente", señalaron algunos.

También reaccionaron figuras del espectáculo como Antonia Zegers, Mariana Loyola, Leonor Varela y su pareja, el actor José Antonio Raffo.

Revisa las publicaciones acá:

