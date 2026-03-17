“Sin duda que la empresa está involucrada”: Reaccionan a revelación de audios y mensajes en caso Bruma - Chilevisión

Durante las últimas horas han surgido nuevas aristas de la tragedia ocurrida en Coronel luego de que siete pescadores de la lancha Bruma fallecieran tras colisionar con la embarcación Cobra. Nuevos audios y mensajes podrían ser claves en la investigación.

En las últimas horas han surgido diversas reacciones tras la revelación de mensajes y audios claves en el caso Bruma, lancha siniestrada con siete pescadores a bordo en Coronel.

Una investigación que poco a poco comienza a esclarecerse, y donde la principal responsabilidad es atribuida a la tripulación del Pesquero de Alta Mar Cobra, que habría generado la tragedia tras una colisión.

Luego de que se dieran a conocer nuevos antecedentes, el diputado independiente Roberto Celedón reaccionó asegurando que “sin duda, la empresa está involucrada en los cambios en las versiones”.

Lo anterior, puesto que en abril de 2025 desde Blumar, la administración del Cobra negó que su embarcación fuera responsable del choque que terminó con los pescadores fallecidos y cuyos cuerpos jamás fueron encontrados.

En julio del mismo año cambiaría la afirmación, puesto que la empresa reconoció la colisión, pero aseguraron que sus trabajadores no se percataron de lo ocurrido.

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Reaccionan a revelación de nuevos antecedentes en caso Bruma

Además de responsabilizar a la empresa del Cobra, el diputado Celedón aseguró que “los nuevos antecedentes aportados por el reportaje de Megavisión sobre la colisión del barco industrial Cobra con la lancha de pescadores artesanales de Constitución, Bruma, son extremadamente graves".

Argumentando que "hubo conciencia desde el primer momento de que se había producido el choque a la lancha de los pescadores, que le llamaban 'lanchita', y certeza de que fruto de esa colisión seguramente habían muerto los tripulantes de Bruma".

Lo que se sabe de la tragedia que dejó a siete pescadores fallecidos

El pasado 30 de marzo de 2025 se reportó la desaparición de 7 pescadores en la lancha "Bruma" frente a las costas de Coronel en la región del Biobío, mientras realizaban labores de pesca artesanal.

EL 1 de abril se reveló que la lancha habría sido chocada por el barco Cobra, perteneciente a la empresa Blumar, y que tanto el casco como la hélice de la embarcación presentaban pintura y restos de una embarcación.

Los familiares aseguraron que la tripulación del barco Cobra habría sentido el choque, mientras que el gerente de la empresa Blumar, Gerardo Balbontín, insistió en que la tripulación niega haber colisionado con la lancha.

A casi un año de la tragedia, la revelación de mensajes y audios podría abrir una nueva arista en la investigación.