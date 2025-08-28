 “Voy a pasar encima…”: Revelan comunicación radial que complica a capitán del Cobra en caso Bruma - Chilevisión
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante "ceremonia ancestral" Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví "Estoy roto por dentro": Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
28/08/2025 14:08

“Voy a pasar encima…”: Revelan comunicación radial que complica a capitán del Cobra en caso Bruma

Se reveló un comprometedor diálogo de Roberto Mansilla, el capitán del Cobra, momentos previos a la desaparición de la lancha Bruma.

Nuevos antecedentes se conocieron sobre la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional del Biobío para determinar responsabilidades y formalizar delitos en contra de los imputados por el caso Bruma. 

Sabes logró tener acceso a la Investigación Sumaria Administrativa Marítima (ISAM), donde se encuentra un antecedente clave: la transcripción de una comunicación radial vía VHF (Very High Frequency) que Roberto Mansilla, el capitán del Cobra, tuvo con un colega de otro barco pesquero de altamar, el Don Tito.

Cabe señalar que esta última embarcación se encontraba en la misma zona pesquera, frente a las costas de la región del Biobío.

La comunicación radial que complica al capitán del Cobra 

El citado medio indicó que a las 03:14 horas de la madrugada del 30 de marzo, el capitán del Cobra le señala a su colega que "voy a acercarme".

De acuerdo a la transcripción, que aparece en el ISAM, a las 03:19 horas vuelven a hablar por frecuencia vía VHF. Es en esa instancia en la que Mansilla habría señalado: "¿Donde estás tú? Me marca una hueá larga… A ver, voy a pasar encima de esa hueá a ver qué me marca". 

Declaraciones de capitán del Cobra a la Fiscalía

Sabes también publicó una declaración de Roberto Mansilla a la Fiscalía, donde señaló. "Asocié el ruido como algo interno del barco y no estuvo en mi mente una colisión".

Sin embargo, José Vásquez,  otro tripulante del Cobra mencionó que ese ruido lo atribuye "a un golpe sufrido durante la navegación". 

