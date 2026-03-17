Gobierno retira del Congreso proyecto de negociación colectiva ramal que Boric ingresó en enero - Chilevisión

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17/03/2026 13:40

Gobierno retira del Congreso proyecto de negociación colectiva ramal que Boric ingresó en enero

La iniciativa de negociación colectiva multinivel, también conocida como negociación ramal, no continuará su tramitación en el Congreso por decisión de la administración entrante.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El presidente José Antonio Kast ingresó un oficio a la Cámara de Diputadas y Diputados con el que retiró de tramitación el proyecto de negociación colectiva multinivel, iniciativa que había sido impulsada por el gobierno de Gabriel Boric.

Además de Kast, dicho documento fue firmado por los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; y el titular de Trabajo, Tomás Rau.

En él, los secretarios de Estado solicitaron de manera explícita a la Cámara retirar el mensaje contenido en el oficio Nº 281-373, con fecha 9 de enero de 2026.

El mandatario hizo uso de una facultad presidencial que permite a su administración retirar cualquier proyecto presentado por el poder Ejecutivo, siempre y cuando no haya sido votado en la sala en primer trámite constitucional.

Así era el proyecto de negociación colectiva de Boric

Fue en enero cuando el otrora gobierno ingresó el proyecto que buscaba introducir en el sistema de relaciones laborales la negociación colectiva multinivel, que fue un compromiso programático y parte de los acuerdos del año pasado con la CUT.

La iniciativa pretendía que trabajadores y empleadores de un mismo sector económico acuerden estándares mínimos sobre diversas materias relacionadas con condiciones de trabajo, como salud y seguridad laboral.

Este instrumento "busca ampliar la cobertura del derecho a negociar colectivamente a los trabajadores y empresas de un sector o subsector de actividad económica", decía el comunciado de prensa.

En simple, la propuesta buscaba transformar el actual sistema pues, en lugar de centrarse en acuerdos por cada empresa, promovía un modelo por sectores económicos, como minería, pesca o comercio, con el fin de buscar estándares mínimos según cada rama productiva.

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