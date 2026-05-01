Carabinero ebrio protagoniza choque en Rancagua: Inventó robo de su auto y se dio a la fuga

La Prefectura de Carabineros “Cachapoal” condenó lo sucedido, agregando que el accidente dejó a otro conductor con lesiones de gravedad.

Durante la jornada de este viernes un funcionario de Carabineros fue expulsado de la institución tras protagonizar un grave accidente de tránsito esta madrugada bajo estado de ebriedad en Rancagua.

Desde la institución detallaron que “el involucrado huyó del lugar y realizó una denuncia falsa por el robo de su vehículo para intentar encubrir su responsabilidad, pero fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público”.

A través de un comunicado, la Prefectura de Carabineros “Cachapoal” condenó lo sucedido, agregando que el choque dejó a otro conductor con lesiones de gravedad.





Expulsan a carabinero por chocar en estado de ebriedad en Rancagua

En el comunicado, la institución informó que el funcionario fue “detenido y expulsado de la institución“.

En la misma línea enfatizaron que “este lamentable episodio responde a una conducta individual que contraviene profundamente los valores, principios y la docrtina que guía a quienes integran Carabineros de Chile”.

A continuación puedes ver el comunicado oficial.