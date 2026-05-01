“Actualizar contraseñas”: ANCI entrega recomendaciones tras posible filtración de datos

Mediante un comunicado, la Agencia Nacional de Ciberseguridad informó que se encuentra “analizando” los reportes” y que hasta el momento no ha sido posible corroborar la autenticidad de la información.

La Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) emitió una declaración tras reportes surgidos en las últimas 48 horas sobre una posible filtración de datos que afectaría a servicios públicos y empresas de telecomunicaciones del país.

A través de sus canales oficiales, el organismo informó que se encuentra “analizando” los reportes y “trabajando coordinadamente con las instituciones involucradas”

Esto luego de que la compañía de ciberseguridad Vecert Analyzer alertó en su cuenta de X una “actividad persistente y crítica” en torno a empresas públicas y privadas en nuestro país, la que pondría en peligro información confidencial de los clientes.

En el reporte indicaron que Rutify habría vulnerado la infraestructura crítica de la Tesorería General de la República, el Registro Civil y operadoras telefónicas del país.





Las recomendaciones de la ANCI

Desde la ANCI entregaron una serie de recomendaciones para la ciudadanía mientras se corroboran los reportes:

No hacer click en: correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas que soliciten información personal, credenciales o que incluyan enlaces no solicitados

en: correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas que soliciten información personal, credenciales o que incluyan enlaces no solicitados No compartir información sensible en respuesta a comunicaciones no solicitadas, independientemente de su apariencia de legitimidad.

en respuesta a comunicaciones no solicitadas, independientemente de su apariencia de legitimidad. Actualizar contraseñas que crea que puedan haber sido filtradas, particularmente las asociadas a cuentas importantes (banco, email).