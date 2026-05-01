Compañía de ciberseguridad alerta posible vulneración de ClaveÚnica: Registro Civil descartó la alerta

Desde el Registro Civil indicaron que “no corresponde a datos ni parámetros utilizados por @RegCivil_Chile en sus bases de datos registrales o de identificación”.

La compañía de ciberseguridad Vecert Analyzer alertó en su cuenta de X una “actividad persistente y crítica” en torno a empresas públicas y privadas en nuestro país, la que pondría en peligro información confidencial de los clientes.

En el reporte indicaron que Rutify habría vulnerado la infraestructura crítica de la Tesorería General de la República, el Registro Civil y operadoras telefónicas del país.

“Se ha detectado una actividad persistente y crítica dirigida a entidades principales de telecomunicaciones y servicios públicos en Chile. El actor de amenazas ‘rutify’ ha publicado registros que sugieren la filtración de datos sensibles en las últimas 48 horas”, indicaron.

Afectados en posible filtración de datos

Según los últimos reportes de Cevert Analyzer, entre las organizaciones públicas afectadas se encontraría el Registro Civil, y en concreto la Clave Única, por lo que llaman a un “cambio urgente de contraseña” ; asimismo, alertaron posibles fraudes a través de correo electrónico ante un aviso en sus servicios.





Pese a la alerta, desde la cuenta de X del Registro Civil indicaron que lo publicado “no corresponde a datos ni parámetros utilizados por @RegCivil_Chile en sus bases de datos registrales o de identificación”.

Cevert Analyzer también notificó un “presunto compromiso de infraestructura” en Trenes EFE y la Tesorería General de la República. En particular, la empresa de transporte habría sido amenazada de tener el “control sobre el panel de operaciones para los servicios ferroviarios de Santiago“, mientras que desde la TGR habrían distribuido credenciales de acceso administrativo.