Alerta en el Ejército: Conscripto habría escapado con fusil desde cuartel en el Maule

Mediante un comunicado, desde la Brigada de Aviación del Ejército indicaron que el conscripto “participaba de una campaña de instrucción inicial”.

Durante la jornada de este viernes se reportó la fuga de un solado conscripto desde el Predio militar “El Culenar”, en el sector de San Rafael, comuna de Talca, región del Maule.

De acuerdo a información entregada por la Brigada de Aviación del ejército, “el solado habría hecho abandono del cuartel portando su fusil de cargo sin municiones“.

En la misma línea, mediante un comunicado indicaron que el conscripto “participaba de una campaña de instrucción inicial, la cual, por razones que se investigan, habría hecho abandono sin autorización del predio militar en dirección desconocida”.





Investigan fuga de conscripto con fusil desde predio militar en Talca

A través del comunicado oficial, Brigada de Aviación aseguró que “al detectarse el abandono de su puesto, se iniciaron las labores de búsqueda con medios de la Brigada de Aviación de Ejército y apoyo de personal policial”.

En la misma línea agregaron que “se contactó a su familia para informarles de lo sucedido“.

A continuación puedes ver el comunicado oficial.