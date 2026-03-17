Nicolás Zepeda enfrenta tercer juicio: ¿Cuándo se conocerá la sentencia por el caso de Narumi Kurosaki? - Chilevisión

El chileno está enfrentando su tercer proceso judicial en Francia por la desaparición y muerte de la estudiante japonesa. Fue declarado culpable en los dos juicios anteriores, pero los fallos fueron anulados.

Este martes inició el tercer juicio contra Nicolás Zepeda por su eventual responsabilidad en la muerte de Narumi Kurosaki, desaparecida en diciembre de 2016.

Las audiencias se extenderán hasta el 27 de marzo en Tribunal de lo Criminal del Ródano (Lyon), luego de dos fallidas instancias en las que se le declaró culpable y condenado a 28 años de cárcel.

En 2022, Zepeda fue declarado culpable por la muerte de su expareja y se le condenó a 28 años de cárcel, sin embargo el juicio fue anulado. Luego, en 2023 volvió a enfrentar a la justicia consiguiendo nuevamente una sentencia de 28 años de cárcel.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Finalmente, a inicios de 2025 el segundo juicio quedó sin efecto, luego de que la defensa apuntara a irregularidades en la presentación de pruebas de la contraparte.

¿Cuándo se conocerá la sentencia de Nicolás Zepeda?

Según comentó Roberto Cox en Contigo en la Mañana, las instancias judiciales que enfrentó anteriormente Nicolás Zepeda tuvieron una duración de cerca de tres semanas.

Sin embargo, en esta oportunidad será diferente y podría durar solo dos semanas debido a que habrá menos cantidad de testigos que en ocasiones anteriores.

“El miércoles que viene las partes van a hacer sus alegatos finales y el jueves que viene ya podríamos tener la sentencia”, detalló.

Por otra parte, el periodista explicó que “el presidente del tribunal se caracteriza por ser un juez que va directo al grano, que le gusta resolver estos asuntos rápido, teniendo en cuenta que se realizaron dos juicios anteriores”.

Nicolás Zepeda insiste en su inocencia

Según comentó el periodista de Chilevisión, durante la primera jornada del juicio Nicolás Zepeda tuvo la posiblidad tomar la palabra.

El chileno habló durante cerca de una hora y media frente al tribunal, principalmente contextualizando quién era, con detalles de su infancia y adolescencia hasta llegar al momento en que estudia ingeniería comercial y luego se va de intercambio a Japón, donde conocer a Narumi Kurosaki.

Respecto a su eventualidad responsabiliad en la desaparición y muerte de la estudiante japonesa de 21 años, inistió en sus inocencia.

“Soy inocente, no maté a Narumi, por eso quiero seguir con el juicio”, declaró Zepeda ante las autoridades del tribunal.