 Insólito registro: Viralizan en TikTok piscina instalada en playa de Totoralillo y desata ola de risas - Chilevisión
Minuto a minuto
La defensa de Ángela Vivanco enfrenta a Fiscalía: Este viernes se conocerá su medida cautelar A casi 500 días, familia sigue esperando respuestas: Lenta investigación en muerte de trabajador en La Moneda Hasta 10mm y con patrones blancos: Así puedes identificar al Aedes aegypti, mosquito hallado en el Aeropuerto Ahora | Minsal confirma hallazgo de mosquito Aedes aegypti en Santiago: Trasmite dengue, fiebre amarilla y zika Joven músico de Lirquén pide ayuda tras perder sus intrumentos en iglesia que se quemó en incendio forestal
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/01/2026 13:19

Insólito registro: Viralizan en TikTok piscina instalada en playa de Totoralillo y desata ola de risas

Muchos usuarios de la red social cuestionaron la instalación de la piscina en la arena del balneario. "Bueno, podrás decir que la piscina tenía vista al mar", comentaron.

Publicado por Josefina Vera

A través de redes sociales, usuarios expusieron una particular situación que ocurrió esta semana en una playa de Totoralillo, en la región de Coquimbo.

Según se logra captar en un video, bañistas instalaron una piscina plegable en la arena, situación que fue juzgada en internet.

Instalan piscina en balneario de Totoralillo

Gracias a un usuario de TikTok, se dio a conocer la presencia de una piscina en plena orilla del mar, en donde menores de edad se estaban bañando.

"¿¡Qué es eso?!", el viral audio de Bob Esponja suena de fondo en el video de esta insólita situación, la cual dejó en shock a más de 200 personas que no pudieron evitar comentar lo que veían.

En medio del gran tumulto de bañistas, se ve que al menos tres niños pequeños solos están disfrutando de la piscina.

"Bueno, podrás decir que la piscina tenía vista al mar", "de los creadores de piscinas en la calle" y "el que sale de vacaciones hace lo que quiere", comentaron entre risas algunas personas, mientras otros tildaban de "picante" la situación.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Ayuda al bolsillo: Estos son los tres aportes económicos que cesantes pueden recibir en febrero 2026

Lo último

Lo más visto

Ahora | Minsal confirma hallazgo de mosquito Aedes aegypti en Santiago: Trasmite dengue, fiebre amarilla y zika

Además de reforzar el protocolo de vigilancia e intensificar los controles, se entregaron recomendaciones a la población.

29/01/2026

Nuevos hallazgos en casa de Julia Chuñil: Encuentran cerámica irregular y habría evidencia biológica en bodega

En estos momentos policías y Fiscalía trabajan en la vivienda y bodegas de la casa, tras un año desaparecida y donde hay cuatro imputados, tres de ellos hijos de la adulta mayor.

29/01/2026

Por tormentas eléctricas: 10 comunas de la Región Metropolitana están bajo Alerta Temprana Preventiva

De acuerdo al organismo, el fenómeno comenzará el sábado 31 de enero y finalizará el mismo día.

29/01/2026

Comienza en pocas horas: Enel anuncia cortes de luz en siete comunas de la región Metropolitana

Las interrupciones serán por trabajos programados en terreno y se extenderán por gran parte de la jornada de este viernes 30 de enero.

29/01/2026