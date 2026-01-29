Insólito registro: Viralizan en TikTok piscina instalada en playa de Totoralillo y desata ola de risas - Chilevisión

Muchos usuarios de la red social cuestionaron la instalación de la piscina en la arena del balneario. "Bueno, podrás decir que la piscina tenía vista al mar", comentaron.

A través de redes sociales, usuarios expusieron una particular situación que ocurrió esta semana en una playa de Totoralillo, en la región de Coquimbo.

Según se logra captar en un video, bañistas instalaron una piscina plegable en la arena, situación que fue juzgada en internet.

Instalan piscina en balneario de Totoralillo

Gracias a un usuario de TikTok, se dio a conocer la presencia de una piscina en plena orilla del mar, en donde menores de edad se estaban bañando.

"¿¡Qué es eso?!", el viral audio de Bob Esponja suena de fondo en el video de esta insólita situación, la cual dejó en shock a más de 200 personas que no pudieron evitar comentar lo que veían.

En medio del gran tumulto de bañistas, se ve que al menos tres niños pequeños solos están disfrutando de la piscina.

"Bueno, podrás decir que la piscina tenía vista al mar", "de los creadores de piscinas en la calle" y "el que sale de vacaciones hace lo que quiere", comentaron entre risas algunas personas, mientras otros tildaban de "picante" la situación.