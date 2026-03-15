Camila Andrade sufre dolorosa pérdida: Falleció su padre tras delicado estado de salud - Chilevisión

La noticia fue dada a conocer por su hermano a través de redes sociales, donde lo recordó como “un guerrero hasta el final”.

La jornada de este sábado se conoció el lamentable fallecimiento del padre de la comunicadora Camila Andrade, quien durante los últimos días atravesaba un delicado estado de salud.

La noticia fue confirmada por su hermano, Patricio Andrade, quien utilizó sus redes sociales para despedir a su padre.

A través de una publicación compartió un collage de fotografías acompañado de un mensaje de despedida, en el que lo recordó como “un guerrero hasta el final”.

Hasta ahora, la ex participante de Fiebre de Baile no se ha referido públicamente a la pérdida de su padre. Sin embargo, se espera que permanezca en Concepción acompañando a su familia en medio del duelo por esta dolorosa pérdida.

Días antes, la propia comunicadora había contado a sus seguidores que atravesaba un periodo difícil debido a la situación de salud de su padre, lo que explicaba su ausencia en plataformas digitales.

En ese contexto, también había recordado que su padre ya había enfrentado complicaciones médicas en el pasado.

Según relató anteriormente, sufrió un infarto cuando ella participaba en el certamen de belleza, además de convivir con diabetes, enfermedad que requería tratamiento permanente con insulina.