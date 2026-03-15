“Se nos viene un periodo…”: La crítica de Los Bunkers al proyecto que busca conmutar penas - Chilevisión

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15/03/2026 17:38

“Se nos viene un periodo…”: La crítica de Los Bunkers al proyecto que busca conmutar penas

Durante la presentación del conjunto penquista en Lollapalooza 2026, Mauricio Durán hizo una referencia al gobierno de José Antonio Kast y criticó el debate por conmutar penas.

Publicado por CHV Noticias

La banda chilena Los Bunkers protagonizó uno de los momentos comentados de la segunda noche del Lollapalooza Chile 2026.

Lo anterior, luego de que en medio del concierto, el guitarrista Mauricio Durán hizo una referencia al presente del país con la llegada del nuevo gobierno de José Antonio Kast y al proyecto de ley que se discute en el Congreso para conmutar penas a personas condenadas.

"Atesoremos los momentos bellos que estamos viviendo, porque se nos viene un periodo de una pobreza estética muy grande", indicó el oriundo de Concepción. 

Sus palabras generaron una inmediata reacción del público, que respondió con aplausos y manifestaciones desde la audiencia.

La crítica de Mauricio Durán al proyecto de ley que busca conmutar penas

Entre una canción y la otra, el mayor de los hermanos Durán habló al público que se quedó hasta la madrugada de este domingo para presenciar su show de cierre de la segunda noche del Lollapalooza 2026. 

Previo a interpretar la canción El Necio de Silvio Rodríguez, Durán indicó que "ahora que en el congreso hay un proyecto para conmutar las penas para toda esa gente que hizo tanto daño, nos parece muy pertinente cantar para todos ustedes la siguiente canción que dice así". 

Mira el momento a continuación: 

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