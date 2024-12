Los Bunkers: MTV Unplugged Este es el tracklist OFICIAL del concierto - Chilevisión

El icónico grupo chileno Los Bunkers llegará a los cines este jueves 12 de diciembre con el esperado estreno de su MTV Unplugged. Conoce acá la lista completa de canciones que incluirá el concierto,

Este sábado se dio a conocer el tracklist oficial del MTV Unplugged de Los Bunkers, show que llegará a los cines de todo el país.

La banda ya estrenó el primer sencillo del concierto y se trata de una versión cumbia de Ven Aquí, el que se desprende originalmente del disco Vida de Perros (2005).

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

A esta canción se le suman 20 canciones del grupo penquista. Entre ellas destacados clásicos como o Llueve Sobre la Ciudad, No Me Hables de Sufrir, Canción para Mañana, Bailando Solo y Miño, entre otras.

Además, el concierto acústico cuenta con inéditos covers como Heart of Glass de Blondie, Quiero Dormir Cansado de Emmanuel junto a Mon Laferte, Let 'Em In de Paul McCartney y Wings y un tema original: El Hombre es un Continente.

VER MÁS DE LOS BUNKERS

Tracklist MTV Unplugged Los Bunkers

No me hables de sufrir

Yo sembré mis penas de amor en tu jardín

Bajo los árboles

Miño

El necio

Calles de Talcahuano

Canción para mañana / Al final de este viaje

Las cosas que cambié y dejé por ti

Noviembre

Llueve sobre la ciudad

El hombre es un continente

Si estás pensando mal de mi (con Meme del Real)

Rey

Let 'Em in

Sur

Quiero dormir cansado (con Mon Laferte)

Nada nuevo bajo el sol

Ven Aquí

Bailando solo / Heart of glass

Fecha de estreno de MTV Unplugged de Los Bunkers

La banda chilena ya tiene fijada la fecha del esperado estreno del MTV Unplugged, que se proyectará en cines el próximo 12 de diciembre.

La producción incluirá contenido exclusivo y nunca antes visto para su proyección cinematográfica que sorprenderá al público y celebrará la trayectoria de una de las agrupaciones más influyentes del rock chileno.

Mira la publicación de Los Bunkers a continuación: