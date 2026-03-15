Ceviches y barra libre: Banquetera a cargo de fiesta en La Moneda publicó registros de la jornada - Chilevisión

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15/03/2026 16:04

Ceviches y barra libre: Banquetera a cargo de fiesta en La Moneda publicó registros de la jornada

La empresa de banquetería que organizó el cóctel compartió imágenes del evento realizado el 11 de marzo en el Palacio de La Moneda, donde asistieron políticos, empresarios y rostros televisivos.

Publicado por CHV Noticias

El pasado 11 de marzo, tras asumir la presidencia, José Antonio Kast encabezó una recepción en el Palacio de La Moneda con un banquete para cerca de mil invitados. 

A cinco días de la celebración, la banquetera encargada del festín, "Sofía Jottar Eventos", compartió en redes sociales una serie de fotografías del encuentro, revelando así detalles del ambiente, la comida y la organización del cóctel realizado en el patio de Los Naranjos de la casa presidencial.

Una publicación que generó diversas reacciones, puesto que desde algunos sectores cuestionaron la celebración. 

Barra libre y un cóctel para mil invitados: Las fotos de fiesta en La Moneda tras cambio de mando

En las fotografías compartidas se muestra el despliegue gastronómico que se ofreció durante la jornada. 

Estaciones de comida con ceviches y mariscos, además de una variedad de picoteos disfrutados por los invitados. 

En los registros también se aprecia una barra libre con distintas alternativas de bebidas alcohólicas para los asistentes. Si bien aún no se conocen las variedades de estas, en algunas imágenes se pueden ver botellas y copas de vino. 

De acuerdo a información publicada por The Clinic, en el evento figuraban autoridades políticas como el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el gobernador de la Región Metropolitana Claudio Orrego y parlamentarios como Paulina Núñez y Jorge Alessandri. También asistieron alcaldes de distintas comunas de la capital y representantes del mundo empresarial.

Una comida de la cual no solo disfrutaron figuras políticas. Entre los invitados también hubo rostros del espectáculo y la televisión, como Cecilia Bolocco y Don Francisco.

A continuación te mostramos las imágenes compartidas. 

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