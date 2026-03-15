“Sanador para…”: Yamila Reyna reveló su particular terapia tras quiebre con Américo - Chilevisión

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15/03/2026 18:50

“Sanador para…”: Yamila Reyna reveló su particular terapia tras quiebre con Américo

La actriz y comediante utilizó su cuenta de Instagram para mostrar su experiencia y detalló que "no hay palabras para semejante vivencia"

Publicado por CHV Noticias

Yamila Reyna continúa interactuando con sus seguidores en redes sociales en medio del complejo momento personal que se encuentra superando tras el quiebre de su relación con Américo

Esta vez, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer una particular terapia que le ha ayudado a sentirse mejor en su "búsqueda de sanar y entender el porqué de este momento".

Según relató la comediante, se trata de una constelación con caballos, una terapia que decidió probar pese a sus dudas iniciales.

Yamila Reyna comparte registros de su particular terapia tras quiebre con Américo

En la publicación que acumula casi 16 mil me gusta, Yamila compartió con su comunidad de seguidores un carrusel con imágenes y videos que la muestran junto a caballos. 

“En esta búsqueda de sanar, entender el porqué de este proceso que hoy atravieso, viví una de las mejores experiencias de encuentro, conocimiento y autorreconocimiento”, comenzó. 

En la misma línea, la panelista de televisión reconoció que al principio miró la práctica con escepticismo. “Constelación con caballos, sí, lo sé, también pensé: ‘naaaa, están locos’, pero me di la oportunidad de experimentarlo y fue… no sé ni cómo describirlo, no hay palabras para semejante vivencia”, agregó en su mensaje.

Finalmente, Reyna aseguró que la experiencia le permitió avanzar en su proceso personal tras la ruptura. “Si pueden, háganlo, es revelador y sanador para el alma y para uno mismo. Me enseñó y me mostró tanto, que me han sido herramientas para entender, transmutar y poder avanzar”, concluyó.

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