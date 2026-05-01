Pdte. Kast y marcha por Día del Trabajador: “Los invito a que aislemos a los violentistas”

Respecto a la relación de los gremios de trabajadores con el Gobierno, el mandatario indicó que “no necesitamos la violencia para llegar a acuerdos o para discutir”.

Este viernes 1 de mayo, el presidente José Antonio Kast llegó hasta el Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad para conmemorar el Día internacional de los trabajadores.

En el lugar, el mandatario se refirió a las marchas que históricamente se realizan en la Alameda para esta fecha.

“Espero que esa gran marcha sea una marcha pacífica, donde de verdad se devele la importancia del trabajador, más allá de las diferencias legítimas que podamos tener, más allá del debate, del sueldo mínimo, de tantos debates que podamos tener que son legítimos”, partió diciendo.

Asimismo, hizo un llamado para “aislar a los violentistas” y evitar balances esta jornada respecto al mobiliario público que podría resultar destruido.





“Invitarlos a que sea un día de homenaje al trabajador. No que nos sorprendamos en la noche por cuántos locales fueron destruidos, por cuántos bienes fueron destruidos, porque son bienes que permiten trabajo”

Respecto a la relación de los gremios de trabajadores con el Gobierno, y en la previa a la discusión del sueldo mínimo, Kast indicó que “no necesitamos la violencia para llegar a acuerdos o para discutir”.