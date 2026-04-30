Qué comercios estarán abiertos y cerrados este 1 de mayo en Chile

Este viernes se celebra un nuevo Día del Trabajador en Chile y, a diferencia de lo sucedido con Semana Santa, esta vez se trata de un feriado irrenunciable. Acá los detalles.

Este viernes 1 de mayo tendrá lugar en Chile un nuevo feriado por la conmemoración del Día Internacional del Trabajador en el calendario nacional y mundial.

Esta jornada corresponde a un feriado irrenunciable en todo el país, por lo que todo el comercio, incluyendo supermercados y centros comerciales, tendrán modificaciones en su horario.

¿Cómo funcionará el comercio el 1 de mayo?

El feriado obligatorio e irrenunciable impone que el comercio debe estar cerrado desde las 21:00 horas del lunes 30 de abril y hasta las 06:00 horas del miércoles 2 de mayo.

Son considerados como trabajadores del comercio todos aquellos que laboran en un establecimiento de tal naturaleza y cuyas labores se relacionen con el expendio o venta directa al público de las mercaderías o productos que en ellos se ofrecen

En caso de que los dependientes laboren en turnos rotativos, estos podrían prestar servicios entre las 21:00 y las 00:00 horas del día 30 de abril o entre 00:00 y las 06:00 del día 2 de mayo cuando el respectivo turno incida en dichos períodos.

Los recintos que sí abren este 1 de mayo

Pese a que es un feriado irrenunciable, hay algunas excepciones como los servicios de:

Clubes

Restaurantes

Establecimientos de entretenimiento (cines, discotecas, pubs)

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos

Casinos de juego

Bencineras o bombas de bencina

Farmacias de urgencia y farmacias de turno

Todos estos trabajadores tendrán derecho a tomar descanso a lo menos una vez cada dos años si continúan contratados por el mismo empleador, según la ley 20.918.