Horarios de supermercados este 1 de mayo en Chile: Cuáles estarán abiertos

Este viernes es 1 de mayo, Día Nacional del Trabajo, motivo por el cual surge la interrogante: ¿Abrirán los supermercados?

Este viernes 1 de mayo es el Día Nacional del Trabajo, uno de los cinco feriados irrenunciables del año, motivo por el cual el comercio no funcionará de manera habitual.

A partir de esto, de inmediato surge la pregunta. ¿Abrirán los supermercados? La respuesta es no, ya que todos los locales de este rubro estarán cerrados, sin importar si se encuentran dentro o no de un centro comercial.

De hecho, la ley indica que “son días de feriado obligatorio e irrenunciable los días 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año, para todos los trabajadores del comercio, salvo aquellos que presten servicios en los siguientes lugares”.

Clubes

Restaurantes

Establecimientos de entretenimiento, tales como: cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos

Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados

Establecimiento de venta de combustibles (conocidas como “bencineras” o “bombas de bencina”)

Farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles, es decir, aquellos lugares comerciales de venta directa al público ubicadas ubicados dentro del recinto de las bencineras, donde se elaboran y venden alimentos preparados en el mismo sitio, y son consumidos por el cliente en el propio local.





Supermercados modifican su horario este jueves 30 de abril

A través de un comunicado, la Dirección del Trabajo informó que el feriado empieza a contar a partir de las 21:00 horas de este jueves 30 de abril.

En ese horarios los funcionarios ya deberían estar afuera de sus lugares de trabajo, debido a esto, los supermercados modifican su horario de cierre este jueves.