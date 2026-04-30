Pdte. Kast desdramatiza cruce entre ministros Iván Poduje y Jorge Quiroz: “Somos un equipo de trabajo”

En medio de su despliegue por la región de Aysén, el mandatario bajó el perfil a la polémica al asegurar que en su gabinete hay “conversaciones y discusiones y planteamientos de mejora”.

El presidente José Antonio Kast abordó la tarde de este jueves la polémica en torno a las declaraciones cruzadas entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y su homólogo de Hacienda, Jorge Quiroz.

En un punto de prensa por motivo del anuncio de la planificación de la Ruta 7 de la Carretera Austral, el mandatario desdramatizó los dichos y puso énfasis en el “trabajo en equipo” al interior del gobierno.

“Somos un equipo de trabajo, en ese equipo hay conversaciones y discusiones y planteamientos de mejora“, partió diciendo, para luego explicar las labores que han realizado ambos secretarios de Estado.

“Lo que ha hecho por parte del Ministerio de Hacienda es formular, al igual que lo han hecho todos los gobiernos anteriores y ministros de Hacienda, es formular propuestas para ir mejorando el tema de los recursos, que son escasos”.





“Hay alguien que conduce, que es el Presidente”, subrayó. “Me he reunido con los distintos ministros y hemos ido viendo cómo ir haciendo modificaciones que no afecten los derechos, eso es lo principal”, aclaró.

“No se van a afectar derechos sociales, no va a haber nadie que diga que le quitaron este beneficio. Hay una coordinación, un trabajo, una conversación que se está haciendo“, cerró.

Los polémicos dichos de Poduje

Vale recordar que el episodio inició luego que el ministro Poduje fuera consultado en entrevista con Radio Infinita por su frase sobre que el 30 de abril se “acababa la plata” de la cartera.

“No hay plata. Vamos a tener que hacer algunas reasignaciones. Y espero que el ministro Quiroz nos entregue la plata”, respondió en la conversación.

Ante los oficios de Hacienda, señaló que no hay obligación de recortar los programas y afirmó: “Yo tengo un solo jefe. Se llama José Antonio Kast, el Presidente de Chile. Él es mi único jefe, yo me debo a él y a los chilenos”.