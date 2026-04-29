“El oficio de Quiroz es una burla”: Pdte. Kast responde con megáfono a funcionarios de la salud en Temuco

En medio del tenso momento, el mandatario se acercó a la multitud para responder a los reclamos de manifestantes en las afueras del Hospital Hernán Henríquez Aravena, en Temuco.

Este miércoles, el presidente José Antonio Kast vivió un tenso momento al visitar el Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco, donde lo esperaba una manifestación de funcionarios de la salud.

Con megáfono en mano, el mandatario se acercó a la multitud para responder a los reclamos de las personas, quienes llegaron con carteles con mensajes como “contratos dignos” y “salud no se recorta”.

Justamente, el hombre que sostenía este último cartel emplazó al jefe de Estado por los oficios enviados por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a las distintas carteras.





“El oficio de Quiroz es una burla, presidente… Indolente. Es cruel, presidente, es violencia total”, criticó el manifestante, quien se identificó como Carlos.

En medio de los gritos y aplausos, el mandatario llamó a la calma y pidió a los funcionarios que enviaran sus reclamos por la vía formal. “La manera de conversar es una carta”, señaló.

Ante esto, una de las manifestantes le entregó un documento y pidió “generar un vínculo” entre los trabajadores y la ministra de Salud, May Chomalí.