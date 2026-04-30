Director de Migraciones defendió construcción de zanja: “Si uno se cae ahí, no puede volver a salir”

Frank Sauerbaum, director del servicio nacional, declaró que visitó en terreno la excavación y señaló que, a su juicio, es un “efecto disuasivo bien importante”.

El director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, defendió el Plan Escudo Fronterizo y adelantó que la próxima semana el presidente José Antonio Kast hará anuncios sobre los extranjeros que viven de manera irregular en el país.

“Estuve el viernes pasado en Arica y la verdad es que cuando uno ve la zanja en la televisión, uno pone en duda si sirve o no”, comenzó diciendo en conversación con Radio Bío Bío en Concepción.

Sin embargo, la autoridad precisó que, tras visitar en terreno la zanja, logró confirmar que “es un efecto disuasivo bien importante” para disminuir el ingreso de personas por vías irregulares al país.

“Es una cosa de 3×3, donde si uno se cae ahí, no puede volver a salir porque las paredes son de arena y, por lo tanto, uno no tiene de dónde tomarse; se derrumba”, describió.





El anuncio que prepara el gobierno

El exdiputado también reveló que los primeros días de mayo el gobierno hará el anuncio sobre “un proceso de salidas voluntarias” que será encabezado por el jefe de Estado.

En ese sentido, explicó que actualmente en el país hay aproximadamente 330 mil personas en situación migratoria irregular, de las cuales 250 mil están empadronadas.

“Vamos avanzando lentamente en una disminución de los ingresos irregulares”, declaró, haciendo énfasis en que desde la llegada de Kast hubo un “efecto importante en los ingresos clandestinos, una baja muy importante y una salida de personas voluntariamente”.

Eso sí, aclaró que un factor determinante es la situación diplomática con Venezuela, por lo que afirmó que están “haciendo los esfuerzos a través de Relaciones Exteriores, conversando a través de Estados Unidos” para lograr retomar las relaciones con ese país.