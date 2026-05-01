Cadem: Crece desaprobación del pdte. Kast y se desploman expectativas en seguridad, economía y migración

La última encuesta arrojó además que un 59% está en desacuerdo con reducir o eliminar 142 programas del Estado.

Los últimos resultados de la encuesta Cadem arrojaron un aumento en la desaprobación del presidente José Antonio Kast y una baja significativa de las expectativas ciudadanas sobre materias clave.

Según la encuesta, la aprobación al mandatario bajó en un punto y se ubicó en un 49%, mientras que su desaprobación subió en 4 puntos y llegó al 57%, el nivel más alto desde el inicio de su mandato.

Sobre la situación económica del país y el ajuste fiscal propuesto por la actual administración, un 63% (+20pts) cree que el Estado tiene suficientes recursos para financiar sus compromisos y solo un 8% (-25pts) cree que está enfrentado una situación fiscal crítica.

Respecto a eventuales recortes, un 59% está en desacuerdo con reducir o eliminar 142 programas del Estado y 54% con que los ministerios reduzcan en 3% su gasto.





Inmigración, economía y delincuencia bajo la lupa

Respecto de áreas clave del programa de Gobierno, la última encuesta Cadem evidenció una fuerte caída en las expectativas en materias como inmigración, economía y combate a la delincuencia.

La expectativa de que el Gobierno logre controlar la inmigración retrocedió 20 puntos, hasta 41%. En tanto, la confianza en que pueda impulsar el crecimiento económico cayó 19 puntos, llegando a 33%.

En materia de seguridad, las expectativas de que se logre reducir la delincuencia disminuyeron 21 puntos, también hasta 33%.

En contraste, las áreas con mayores expectativas de cumplimiento son la eliminación de permisos que destraben inversiones (55%, -9 pts), permitir que los colegios públicos puedan volver a seleccionar (54%, -10 pts) y eliminar las contribuciones a la primera vivienda (52%, -3 pts).