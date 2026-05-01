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Cadem: Crece desaprobación del pdte. Kast y se desploman expectativas en seguridad, economía y migración

La última encuesta arrojó además que un 59% está en desacuerdo con reducir o eliminar 142 programas del Estado.

Valentina González Meneses
Por Valentina González Meneses

Subeditora Digital

Los últimos resultados de la encuesta Cadem arrojaron un aumento en la desaprobación del presidente José Antonio Kast y una baja significativa de las expectativas ciudadanas sobre materias clave.

Según la encuesta, la aprobación al mandatario bajó en un punto y se ubicó en un 49%, mientras que su desaprobación subió en 4 puntos y llegó al 57%, el nivel más alto desde el inicio de su mandato.

Sobre la situación económica del país y el ajuste fiscal propuesto por la actual administración, un 63% (+20pts) cree que el Estado tiene suficientes recursos para financiar sus compromisos y solo un 8% (-25pts) cree que está enfrentado una situación fiscal crítica.

Respecto a eventuales recortes, un 59% está en desacuerdo con reducir o eliminar 142 programas del Estado y 54% con que los ministerios reduzcan en 3% su gasto.

Inmigración, economía y delincuencia bajo la lupa

Respecto de áreas clave del programa de Gobierno, la última encuesta Cadem evidenció una fuerte caída en las expectativas en materias como inmigración, economía y combate a la delincuencia.

La expectativa de que el Gobierno logre controlar la inmigración retrocedió 20 puntos, hasta 41%. En tanto, la confianza en que pueda impulsar el crecimiento económico cayó 19 puntos, llegando a 33%.

En materia de seguridad, las expectativas de que se logre reducir la delincuencia disminuyeron 21 puntos, también hasta 33%.

En contraste, las áreas con mayores expectativas de cumplimiento son la eliminación de permisos que destraben inversiones (55%, -9 pts), permitir que los colegios públicos puedan volver a seleccionar (54%, -10 pts) y eliminar las contribuciones a la primera vivienda (52%, -3 pts).

Según reporta Cadem, la encuesta se realiza de forma online y considera a hombres y mujeres de 18 años o más de las 16 regiones del país. La muestra en este último informe fue de 1.012 casos y se aplicó el 28 de abril.

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