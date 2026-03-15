DMC emite aviso por tormentas eléctricas en la zona centro sur del país: Revisa las zonas alertadas - Chilevisión

De acuerdo a lo detallado por MeteoChile, las tormentas podrían llegar producto de la condición sinóptica denominada inestabilidad atmosférica.

Durante la tarde de este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por probables tormentas eléctricas en el país.

El organismo detalló que el fenómeno meteorológico podría registrarse en las comunas de la zona centro-sur del país.

En la misma línea, agregó que este fenómeno estaría presente entre la tarde y noche de este lunes 16 de marzo.

Aviso por tormenta eléctrica en la zona centro-sur de Chile

A continuación, revisa los mapas de las zonas que podrían verse afectadas por probables tormentas eléctricas, causa y hasta cuándo se prolongará el fenómeno según la Dirección Meteorológica de Chile.

De acuerdo a lo detallado por MeteoChile, las tormentas podrían llegar producto de la condición sinóptica denominada inestabilidad atmosférica. En la misma línea alertó la presencia de fuertes rachas de viento.

Este es el mapa con las zonas alertadas.