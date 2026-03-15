Enel anuncia cortes de luz en nueve comunas de la RM para este lunes 16 de marzo - Chilevisión

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15/03/2026 19:48

Enel anuncia cortes de luz en nueve comunas de la RM para este lunes 16 de marzo

De acuerdo a lo señalado por el organismo, los cortes del suministro se deben a trabajos programados por la empresa. Asimismo, informaron los horarios en los que se verá afectado el servicio.

Publicado por CHV Noticias

ENEL, la empresa encargada de la distribución del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, informó que este lunes 16 de marzo habrá cortes de luz en doce sectores de Santiago. 

Según lo publicado por la propia empresa, la interrupción del servicio se debe a trabajos programados para mejorar la calidad del suministro en los sectores afectados.

Asimismo, indicaron que las nueve comunas que sufrirán cortes de luz son: La Granja, La Cisterna, Lo Espejo, Pudahuel, Santiago, Independencia, Recoleta, La Florida, Peñalolén 

Anuncian corte de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana 

La Granja: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas. 

La Cisterna: desde las 10:00 hasta las 12:30 horas. 

Lo Espejo: desde las 10:00 hasta las 15:00 horas. 

Pudahuel: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas. 

Pudahuel: desde las 9:30 hasta las 15:30 horas. 

Santiago: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Independencia: desde las 9:30 hasta las 10:30 horas. 

Recoleta: desde las 14:00 hasta las 15:00 horas. 

La Florida: desde las 10:00 hasta las 18:00 horas. 

Peñalolén: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. 

Independencia: desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

Recoleta: desde las 15:30 hasta las 16:30 horas. 

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