Enel anuncia cortes de luz en nueve comunas de la RM para este lunes 16 de marzo - Chilevisión

De acuerdo a lo señalado por el organismo, los cortes del suministro se deben a trabajos programados por la empresa. Asimismo, informaron los horarios en los que se verá afectado el servicio.

ENEL, la empresa encargada de la distribución del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, informó que este lunes 16 de marzo habrá cortes de luz en doce sectores de Santiago.

Según lo publicado por la propia empresa, la interrupción del servicio se debe a trabajos programados para mejorar la calidad del suministro en los sectores afectados.

Asimismo, indicaron que las nueve comunas que sufrirán cortes de luz son: La Granja, La Cisterna, Lo Espejo, Pudahuel, Santiago, Independencia, Recoleta, La Florida, Peñalolén

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Anuncian corte de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana

La Granja: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Cisterna: desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.

Lo Espejo: desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Pudahuel: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Pudahuel: desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

Santiago: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Independencia: desde las 9:30 hasta las 10:30 horas.

Recoleta: desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

La Florida: desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Peñalolén: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Independencia: desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

Recoleta: desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.