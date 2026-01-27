 Fajo de billetes sobre la cama: La fotografía clave que permitió la detención de Ángela Vivanco - Chilevisión
27/01/2026 11:05

Fajo de billetes sobre la cama: La fotografía clave que permitió la detención de Ángela Vivanco

En su primera jornada de formalización, Fiscalía presentó como principal evidencia una imagen proveniente de un celular incautado.

Publicado por Catalina Vargas

La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco compareció este lunes ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, imputada por delitos de coecho y lavado de activos.

La exjueza fue detenida la noche del domingo mientras Carabineros allanaba su domicilio. Los uniformados buscaban dos accesorios: Unos aros y una funda de celular que aparecían en una fotografía clave, según la investigación de la Fiscalía. 

La imagen fue obtenida gracias a un celular incautado y sería una prueba -según tesis del Ministerio Púnlico- de la estadía de Vivanco en Buenos Aires con dinero en efectivo proveniente de las supuestas coimas.

Esta imagen fue la principal evidencia presentada en el comienzo de su formalización. Fiscalía justificó que habría sido tomada "días después de haber recibido dólares de la oficina de Lagos, Vargas y Silber".

Por su parte, el abogado de la exjueza, Jorge Valladares, defendió que "tener dinero no es delito y tenerlo arriba de la cama tampoco. La vinculación que se pretende es incompleta".

Fiscalía pidió que se le aplique prisión preventiva a Ángela Vivanco. No obstante, la resolución de medidas cautelares será el próximo viernes 30, cuando finalice la audiencia de formalización. 

Mientras, la exministra de la Corte Suprema se mantendrá recluida "en tránsito" en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, en la comuna de San Joaquín, mientras dure la formalización.

