 Fiscalía apeló al fallo: Juez explica por qué dos hijos de Chuñil no quedaron en prisión preventiva - Chilevisión
Fiscalía apeló al fallo: Juez explica por qué dos hijos de Chuñil no quedaron en prisión preventiva
16/01/2026 10:56

Fiscalía apeló al fallo: Juez explica por qué dos hijos de Chuñil no quedaron en prisión preventiva

Durante la segunda jornada de formalización, Juzgado de Garantía de Los Lagos sólo ordenó la medida cautelar para Javier Troncoso, acusado de ser el autor material del homicidio.

Publicado por CHV Noticias

En prisión preventiva quedó Javier Troncoso, uno de los hijos de Julia Chuñil, investigado por la desaparición y homicidio de su madre en Máfil, en la región de Los Ríos.

Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Los Lagos decretó arresto domiciliario total y arriago nacional para los otros dos hermanos formalizados, Jeannette Troncoso y Pablo San Martín.

¿Por qué dos hijos de Julia Chuñil no quedaron en prisión preventiva?

Según explicó el juez durante la audiencia de formalización, a Javier Troncoso se le imputa la autoría material del homicidio de Julia Chuñil, mientras que a Jeannette y Pablo no se le pudo acreditar esta misma participación en el delito.

El magistrado explicó que, si bien el Ministerio Público acusaba a los dos hermanos de los delitos de violencia con intimidación y parricidio "fundado en omisiones de actuar", esto "no se ha acreditado en la presente audiencia".

"Si bien se puede acreditar en abstracto el carácter de garantes que tenían los imputados respecto de su madre dado el vínculo familiar, lo cierto es que esta omisión debe relacionarse con la existencia de un duelo compartido con el autor material y con la acreditación de la posibilidad cierta que tenían los imputados de evitar el resultado buscado por el autor material, lo cual este tribunal estima que no se ha desarrollado de manera suficiente por parte del Ministerio Público", aclaró.

En el caso de Javier Troncoso, el tribunal estimó que "concurren varios de los criterios de peligrosidad", por lo que ordenaron la medida cautelar de prisión preventiva.

La Fiscalía apeló verbalmente durante la audiencia para que esta decisión sea revisada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que podría efectuarse este sábado o el lunes.

Cabe mencionar que esta no es la sentencia definitiva, sino que se estableció un plazo de 3 meses para investigar la participación de los imputados.

